Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Bir kişi daha itirafçı oldu: Paraları böyle aklamaya çalışmışlar

Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki soruşturma devam ederken, çiftin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da itirafçı oldu. Polat çiftinin vergi cezasından kaçmak adına malları ellerinden çıkarmaya çalıştığını belirten Yerebakan, "Para gayrimenkul üzerinden aklanırdı" dedi. Yerebakan yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 22.11.2023 18:38 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 18:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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