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Haberler Galeri Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Bir kişi daha itirafçı oldu: Paraları böyle aklamaya çalışmışlar

Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Bir kişi daha itirafçı oldu: Paraları böyle aklamaya çalışmışlar

Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki soruşturma devam ederken, çiftin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da itirafçı oldu. Polat çiftinin vergi cezasından kaçmak adına malları ellerinden çıkarmaya çalıştığını belirten Yerebakan, "Para gayrimenkul üzerinden aklanırdı" dedi. Yerebakan yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 22.11.2023 18:38 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 18:39
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Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Bir kişi daha itirafçı oldu: Paraları böyle aklamaya çalışmışlar

Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki soruşturma devam ederken, çiftin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da itirafçı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Bir kişi daha itirafçı oldu: Paraları böyle aklamaya çalışmışlar

İfadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Bir kişi daha itirafçı oldu: Paraları böyle aklamaya çalışmışlar

MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKINCA PANİKLEDİLER
Savcılık ifadesinde dikkat çekici bilgiler paylaşan Yerebakan, MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını ifade etti.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Bir kişi daha itirafçı oldu: Paraları böyle aklamaya çalışmışlar

"VERGİ CEZASI KESİLECEĞİNİ ÖNGÖRDÜLER ARAÇLARIN DEVREDİLMESİNİ KONUŞTULAR"
TRT Haber'in haberine göre, "Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar." diyen itirafçı müşavir, "Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Bir kişi daha itirafçı oldu: Paraları böyle aklamaya çalışmışlar

Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı." diye konuştu.