Diri Fay Haritası açıklandı! Sokak sokak bu harita inceleniyor! Mahallemden fay hattı geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Bu fayların Kahramanmaraş depremi sırasında ortaya çıkmadığı, daha önce haritalanmış ve varolan faylar olduğu vurgulanıyor. Yeni yerleşim yerlerinin planlanması ve inşası aşamasında, yıkıcı depremlere kaynaklık edecek diri faylar da önemli bir parametre.