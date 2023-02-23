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Diri Fay Haritası açıklandı! Sokak sokak bu harita inceleniyor! Mahallemden fay hattı geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir...
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerin ardından Türkiye genelinde vatandaşlar bulundukları bölgelerde fay hatlarının haritalarını yakından inceliyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü de "Yenilenmiş Diri Fay Haritası"nı yayımladı. Açıklanan fay hatti haritasında vatandaşlar sokak detaylarına inebilecek düzeyde ayrıntılar yer alıyor. Hal böyle olunca, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Yenilenmiş Diri Fay Haritası'nın detayları...