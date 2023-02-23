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Diri Fay Haritası açıklandı! Sokak sokak bu harita inceleniyor! Mahallemden fay hattı geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerin ardından Türkiye genelinde vatandaşlar bulundukları bölgelerde fay hatlarının haritalarını yakından inceliyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü de "Yenilenmiş Diri Fay Haritası"nı yayımladı. Açıklanan fay hatti haritasında vatandaşlar sokak detaylarına inebilecek düzeyde ayrıntılar yer alıyor. Hal böyle olunca, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Yenilenmiş Diri Fay Haritası'nın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 09:44
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Diri Fay Haritası açıklandı! Sokak sokak bu harita inceleniyor! Mahallemden fay hattı geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından fay hatlarının haritası sorgulanıyor. Vatandaşlar il, ilçe ve mahalle bazında evlerinin deprem açısından güvenli olup olmadığı merak ediyor. İlk kez 2013 yılında yayımlanan, son depremlerden sonra güncellenen, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün "Yenilenmiş Diri Fay Haritası"nda ise mahalle düzeyinde ayrıntı bulunuyor. İşte, güncel diri fay hattı haritası için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diri Fay Haritası açıklandı! Sokak sokak bu harita inceleniyor! Mahallemden fay hattı geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından tüm yurttaşlar; il, ilçe ve mahalle bazında evlerinin deprem açısından güvenli olup olmadığını incelemeye başlarken, haritalara başvurdu.

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Diri Fay Haritası açıklandı! Sokak sokak bu harita inceleniyor! Mahallemden fay hattı geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir...

İlk kez 2013 yılında yayımlanan, son depremlerden sonra güncellenen, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün "Yenilenmiş Diri Fay Haritası"nda ise mahalle düzeyinde ayrıntı bulunuyor.

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Diri Fay Haritası açıklandı! Sokak sokak bu harita inceleniyor! Mahallemden fay hattı geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir...

MTA'dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremde ortaya çıkan yüzey kırıklarının neredeyse tamamı, daha önce gerçekleştirilmiş arazi çalışmaları sonucu tespit edildi. Bu nedenle, deprem sonrası ortaya çıkan yüzey kırıkları, söz konusu diri faylar ile büyük bir çakışma gösteriyor.

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Diri Fay Haritası açıklandı! Sokak sokak bu harita inceleniyor! Mahallemden fay hattı geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Bu fayların Kahramanmaraş depremi sırasında ortaya çıkmadığı, daha önce haritalanmış ve varolan faylar olduğu vurgulanıyor. Yeni yerleşim yerlerinin planlanması ve inşası aşamasında, yıkıcı depremlere kaynaklık edecek diri faylar da önemli bir parametre.