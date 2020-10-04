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DGS sonuçları için kritik tarih! DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?
DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? sorusunun cevabı için ÖSYM tarafından gelecek açıklama bekleniyor. Sınava giren binlerce öğrenci, önlisans eğitimini lisansa tamamlamak için gelecek açıklamaya odaklandı. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamanın yakın zamanda duyurulması bekleniyor. DGS sonuçları açıklandı mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 04.10.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 15:54
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