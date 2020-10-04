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Haberler Galeri DGS sonuçları için kritik tarih! DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS sonuçları için kritik tarih! DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? sorusunun cevabı için ÖSYM tarafından gelecek açıklama bekleniyor. Sınava giren binlerce öğrenci, önlisans eğitimini lisansa tamamlamak için gelecek açıklamaya odaklandı. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamanın yakın zamanda duyurulması bekleniyor. DGS sonuçları açıklandı mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.10.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 15:54
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DGS sonuçları için kritik tarih! DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Önlisans öğrencilerine lisans eğitimi imkanı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları için geri sayım sürüyor. Belirlenen kontenjan ve puan türlerine göre tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS sonuçları için kritik tarih! DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den duyuru gelmiş değil. Geçen yık sonuçlar başvurulardan 1 hafta sonra açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 9 Ekim'de...

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DGS sonuçları için kritik tarih! DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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DGS sonuçları için kritik tarih! DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

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DGS sonuçları için kritik tarih! DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM'nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.