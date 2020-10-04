DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Önlisans öğrencilerine lisans eğitimi imkanı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları için geri sayım sürüyor. Belirlenen kontenjan ve puan türlerine göre tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...