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Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve laptop başvuru formu: MEB ile bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda tablet...
MEB ile bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konusu arasında yer alıyor. Pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı, okulların uzaktan eğitim şeklinde süreceği kararı sonrasında, Acun Ilıcalı "Haydi Şimdi" kampanyası düzenledi. Uzaktan eğitim sürecinde maddi imkanı olmayan öğrencilere bedava tablet ve bilgisayar yardımında bulunulması öngörüldü. Birçok ünlü isiminde katkıda bulunduğu kampanya sonrasında ürünler Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla öğrencilere verilecek. İşte, MEB ile bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda tablet...
Giriş Tarihi: 04.10.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 16:15
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