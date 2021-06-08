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Haberler Galeri DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 DGS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM AİS giriş...

DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 DGS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM AİS giriş...

DGS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen DGS başvurularında süreç tamamlanıyor. Başvuru tarihleri arasında müracaat edemeyen öğrenciler için bugün geç başvuru alınacak. Geç başvuru gününde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak uygulanıyor. Sınav ücreti ve başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 DGS geç başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 09:15
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DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 DGS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM AİS giriş...

Öğrencilerin lisans programlarına devam edebilmeleri için gerçekleştirilen DGS için geri sayım başladı. Ön lisans programlarınan mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri için her sene DGS gerçekleştiriliyor. 2021 yılına ilişkin DGS için geri sayım başladı. Henüz başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 DGS geç başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 DGS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM AİS giriş...

DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NASIL YAPILIR?

2021 DGS geç başvuru işlemleri 8 Haziran 2021 Salı günü saat 23.59'a kadar gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https:/ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar.

DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 DGS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM AİS giriş...

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak uygulanacak. Buna göre, 2021 DGS geç başvuru ücreti 225 TL olacakç.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredikartı/banka kartı ile ödenecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

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DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 DGS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM AİS giriş...

2021 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2021 DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak.

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DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 DGS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM AİS giriş...

2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.