DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 DGS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM AİS giriş...

DGS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen DGS başvurularında süreç tamamlanıyor. Başvuru tarihleri arasında müracaat edemeyen öğrenciler için bugün geç başvuru alınacak. Geç başvuru gününde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak uygulanıyor. Sınav ücreti ve başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 DGS geç başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 09:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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