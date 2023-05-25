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DGS BAŞVURU EKRANI 2023! AİS DGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM kılavuzu...

"DGS başvuruları başladı mı, sınav ücreti ne kadar?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2 yıllık önlisans programlarını 4 yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyenlerin ter dökeceği Dikey Geçiş Sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava kısa bir süre kalma adayların gözü "DGS başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, DGS başvuru tarihi ve sınav ücreti...

Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:49
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DGS BAŞVURU EKRANI 2023! AİS DGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM kılavuzu...

DGS başvuru tarihi ve sınav ücreti merak konusu oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen DGS başvuruları için geri sayım başlamış durumda. Bu yılki sınava katılım göstereceklerin gözü DGS başvuru tarihine çevrildi. Peki, DGS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınav ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS BAŞVURU EKRANI 2023! AİS DGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM kılavuzu...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; 2023 DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alınacak.

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DGS BAŞVURU EKRANI 2023! AİS DGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM kılavuzu...

DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene, 2022 yılında başvuru ücreti 190 TL olarak belirlenmişti. ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS başvuru kılavuzuyla sınav başvuru ücretleri belli olacak.

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DGS BAŞVURU EKRANI 2023! AİS DGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM kılavuzu...

Başvuru ücreti açıklandığında haberimize eklenecek.

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DGS BAŞVURU EKRANI 2023! AİS DGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM kılavuzu...

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden alınacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.

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