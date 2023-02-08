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Haberler Galeri DEPREMZEDELERE İKİ YENİ HİZMET! Ödemeler AFAD ve KIZILAY'a gidecek! e-DEVLET GÜVENLİ BAĞIŞ EKRANI! Kredi kartı, kan bağışı, yol tarifi..

DEPREMZEDELERE İKİ YENİ HİZMET! Ödemeler AFAD ve KIZILAY'a gidecek! e-DEVLET GÜVENLİ BAĞIŞ EKRANI! Kredi kartı, kan bağışı, yol tarifi..

Ülkemiz, büyük deprem felaketine karşı mücadele veriyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremde yaralı ve can kaybı sayısında artış yaşanıyor .AFAD, saat 10.35 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 910 kişinin yaralandığını açıkladı. Depremin açtığı yaraları sarmak için dışarıdan destek vermek isteyenler için ise e-Devlet tarafından iki yeni hizmet geliştirildi. İşte, kan bağışı ve nakdi yardım yapacak olan vatandaşlar için e-devlet başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 08.02.2023 12:57
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DEPREMZEDELERE İKİ YENİ HİZMET! Ödemeler AFAD ve KIZILAY’a gidecek! e-DEVLET GÜVENLİ BAĞIŞ EKRANI! Kredi kartı, kan bağışı, yol tarifi..

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Yaşanan deprem felaketi ülkemizi derinden etkiledi. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve binlerce binanın yıkıldığı 10 ilde bu gece saat 01.00'den itibarıyla OHAL resmen başladı. Depremzedelere yardım ulaştırmak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından iki yeni dijital hizmetin geliştirildiği duyuruldu. İşte, e-Devlet aracılığıyla depremzedelere bağış yapmak isteyenler için başvuru ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DEPREMZEDELERE İKİ YENİ HİZMET! Ödemeler AFAD ve KIZILAY’a gidecek! e-DEVLET GÜVENLİ BAĞIŞ EKRANI! Kredi kartı, kan bağışı, yol tarifi..

E-DEVLET'TEN DEPREMZEDELERE BAĞIŞ HİZMETİ!

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bu aşamada depremzedeler için kan bağışı ve nakdi yardım yapacak vatandaşlara yönelik iki yeni hizmeti e-Devlet Kapısı'nda kullanıma açtığını bildirdi.

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DEPREMZEDELERE İKİ YENİ HİZMET! Ödemeler AFAD ve KIZILAY’a gidecek! e-DEVLET GÜVENLİ BAĞIŞ EKRANI! Kredi kartı, kan bağışı, yol tarifi..

EN YAKIN KAN BAĞIŞ MERKEZİ E-DEVLET'TE...

En yakın kan bağış merkezi e-Devlet'ten öğrenilecek.

Bunlardan ilki, depremden zarar gören vatandaşlara kan vermek isteyenlere yardımcı olacak. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

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DEPREMZEDELERE İKİ YENİ HİZMET! Ödemeler AFAD ve KIZILAY’a gidecek! e-DEVLET GÜVENLİ BAĞIŞ EKRANI! Kredi kartı, kan bağışı, yol tarifi..

Türk Kızılay'ın e-Devlet Kapısı'ndaki "En Yakın Kan Bağış Merkezi" hizmetiyle en yakın noktada bulunan merkeze ait adres, telefon ve çalışma saati bilgileri harita üzerinden görüntülenebilecek.

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DEPREMZEDELERE İKİ YENİ HİZMET! Ödemeler AFAD ve KIZILAY’a gidecek! e-DEVLET GÜVENLİ BAĞIŞ EKRANI! Kredi kartı, kan bağışı, yol tarifi..

KREDİ KARTIYLA BAĞIŞ İMKANI SUNULUYOR!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin ikinci hizmetiyle de nakdi bağışların güvenli bir şekilde depremzedelere ulaştırılması hedefleniyor.

Vatandaşlar, AFAD'a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı "Deprem Bağış Kampanyası" hizmetiyle kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bağışta bulunabilecek. e-Devlet Kapısı, bağış yapmak isteyenlere, ödeme aşamasında üç boyutlu güvenlik sistemi (3D Secure) koruması da sağlayacak.