DEPREMZEDELERE İKİ YENİ HİZMET! Ödemeler AFAD ve KIZILAY'a gidecek! e-DEVLET GÜVENLİ BAĞIŞ EKRANI! Kredi kartı, kan bağışı, yol tarifi..

Ülkemiz, büyük deprem felaketine karşı mücadele veriyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremde yaralı ve can kaybı sayısında artış yaşanıyor .AFAD, saat 10.35 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 910 kişinin yaralandığını açıkladı. Depremin açtığı yaraları sarmak için dışarıdan destek vermek isteyenler için ise e-Devlet tarafından iki yeni hizmet geliştirildi. İşte, kan bağışı ve nakdi yardım yapacak olan vatandaşlar için e-devlet başvuru ekranı!