Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini koyduğu "Ayşe Betül" bebek ailesini hayata bağladı

O an evin üzerlerine yıkılacağını düşündüklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Eşim 'balkondan atlayalım' dedi. Normalde balkonun kapısı da kolay kolay açılmıyordu. Nasıl olduysa bir çırpıda açıldı, Allah güç, kuvvet verdi. Eşim kapıyı açtı ve balkondan atladı. Bana, 'çocuğu at' dedi. Çocuğumu attım, 'sen de atla' dedi. Ben hamileyim, nasıl atlayayım? 'Atla' deyince ben de atlamak zorunda kaldım. Ben balkondan atladım, yan blokun duvarı devrildi. Siteden dışarı çıktık, eşim o korkuyla bize sarılarak hüngür hüngür ağladı. Evden çıktığımızda ayağımızda, üzerimizde bir şey yoktu. Başımda yazma bile yoktu, çocuk tir tir üşüyordu. O psikoloji ile sağ olsun bizim kapıcı arabasına aldı."