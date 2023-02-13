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Haberler Galeri Deprem sigortası nasıl yapılır, ne işe yarar? DASK POLİÇE GÖRÜNTÜLEME | DASK neyi kapsar? Zorunlu deprem sigortası detaylar...

Deprem sigortası nasıl yapılır, ne işe yarar? DASK POLİÇE GÖRÜNTÜLEME | DASK neyi kapsar? Zorunlu deprem sigortası detaylar...

Türkiye'de 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşanan ve 10 ilde felakete yol açan depremlerin ardından, birçok kişi DASK ile Zorunlu Deprem Sigortası konusunda araştırmalarını yapmaya başladı. Çöken binaların ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) nedir, nasıl yapılır? sorusu gündeme getirildi. . İşte DASK poliçe sorgulama ekranı ile Zorunlu Deprem Sigortası hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.02.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 11:29
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Deprem sigortası nasıl yapılır, ne işe yarar? DASK POLİÇE GÖRÜNTÜLEME | DASK neyi kapsar? Zorunlu deprem sigortası detaylar...

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK), Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilde de felakete yol açan depremin ardından gündeme getirildi. Açıklanan son resmi verilere göre, 5 bin 894 kişi yaşamını yitirdi, 34 bin 310 kişi de yaralandı. Özellikle Kahramanmaraş depreminin ağır bilançosu karşısında birçok kişi yaraların sarılmasında büyük önem taşıyan DASK'ın detaylarını araştırılıyor. Peki zorunlu deprem sigortası nedir, nasıl yapılır? DASK yaptırmak ne kadar, kaç TL? İşte, DASK poliçe sorgulama ekranı ve konuya dair merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem sigortası nasıl yapılır, ne işe yarar? DASK POLİÇE GÖRÜNTÜLEME | DASK neyi kapsar? Zorunlu deprem sigortası detaylar...

DASK POLİÇE SORGULAMA

DASK, başka bir deyişle Zorunlu Deprem Sigortası, sigortada aracılık hizmet veren firmalar tarafından yapılır. Bir sene olarak düzenlenen DASK sigorta poliçesi ile ilgili detaylara ulaşmak için çeşitli platformlar ve bu alanda faaliyet gösteren sigorta şirketleri tarafından sorgulamak işlemleri yapılmaktadır. DASK poliçe sorgulama, e-Devlet ve DASK resmi internet sayfasından gerçekleştirilir.

DASK POLİÇE GÜRÜNTÜLEME EKRANI

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Deprem sigortası nasıl yapılır, ne işe yarar? DASK POLİÇE GÖRÜNTÜLEME | DASK neyi kapsar? Zorunlu deprem sigortası detaylar...

DASK POLİÇE SORGULAMASI İÇİN İSTENEN BİLGİLER

DASK poliçe sorgulamasınızı gerçekleştirmek için şu bilgilere sahip olmanız gerekmektedir.

Evinin bulunduğu il, ilçe ve mahalle

Binanın yapı tarzı (ahşap, betonarme gibi)

Bina yılı

Toplam kat sayısı

Dairenin yüz ölçümü

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Deprem sigortası nasıl yapılır, ne işe yarar? DASK POLİÇE GÖRÜNTÜLEME | DASK neyi kapsar? Zorunlu deprem sigortası detaylar...

DEPREM SİGORTASI NE İŞE YARAR?

- Deprem sigortası depremin evinizde ya da binanızda yok açtığı hasarları karşılamaktadır. Bütçe korumasına fayda sağlar.

- Depremden dolayı zarar görenlere devlet yardım ettiğinden hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

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Deprem sigortası nasıl yapılır, ne işe yarar? DASK POLİÇE GÖRÜNTÜLEME | DASK neyi kapsar? Zorunlu deprem sigortası detaylar...

- Evinize konut sigortası yaptırmanız için deprem sigortanızın olması gerekmektedir. İhmal etmeden yaptırınız.

- Yatırdığınız deprem sigortası primleriyle depremzedelere destek olabilirsiniz.