HaberlerGaleriDeprem sigortası nasıl yapılır, ne işe yarar? DASK POLİÇE GÖRÜNTÜLEME | DASK neyi kapsar? Zorunlu deprem sigortası detaylar...
Deprem sigortası nasıl yapılır, ne işe yarar? DASK POLİÇE GÖRÜNTÜLEME | DASK neyi kapsar? Zorunlu deprem sigortası detaylar...
Türkiye'de 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşanan ve 10 ilde felakete yol açan depremlerin ardından, birçok kişi DASK ile Zorunlu Deprem Sigortası konusunda araştırmalarını yapmaya başladı. Çöken binaların ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) nedir, nasıl yapılır? sorusu gündeme getirildi. . İşte DASK poliçe sorgulama ekranı ile Zorunlu Deprem Sigortası hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 13.02.2023 11:28Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 11:29