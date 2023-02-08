DASK POLİÇE GÖRÜNTÜLEME | DASK neyi kapsar? Deprem sigortası nasıl yapılır, ne işe yarar? Zorunlu deprem sigortası detaylar...

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK), Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilde de felakete yol açan depremin ardından gündeme getirildi. Açıklanan son resmi verilere göre, 5 bin 894 kişi yaşamını yitirdi, 34 bin 310 kişi de yaralandı. Özellikle Kahramanmaraş depreminin ağır bilançosu karşısında birçok kişi yaraların sarılmasında büyük önem taşıyan DASK'ın detaylarını araştırılıyor. Peki zorunlu deprem sigortası nedir, nasıl yapılır? DASK yaptırmak ne kadar, kaç TL? İşte, DASK poliçe sorgulama ekranı ve konuya dair merak edilenler...