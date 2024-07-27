Dark Web'in zehir baronu Alexander Gustafsson yakalandı! Operasyonun detayları ortaya çıktı | Dopingli madde ve ilaçlar da satmış

Uyuşturucu ticareti yapmaktan aranan firari isimlere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. 81 şüphelinin yakalandığı operasyonun en önemli ismi, İnterpol tarafından 'doping, kara para aklama ve uyuşturucu' suçlarından kırmızı bülten ile aranan İsveçli firari Alexander Gustafsson oldu. Dark Web'deki en büyük uyuşturucu sitelerinden birinin sahibi olan ve Beşiktaş'taki bir otelde ele geçirilen Gustafsson'un bugüne kadar 17 bin kişiye uyuşturucu sattığı ve 100 milyon dolara yakın para kazandığı bilgisine ulaşıldı.

ahaber.com.tr Giriş: 27.07.2024 09:01 Güncelleme: 27.07.2024 09:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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