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Dark Web'in zehir baronu Alexander Gustafsson yakalandı! Operasyonun detayları ortaya çıktı | Dopingli madde ve ilaçlar da satmış

Uyuşturucu ticareti yapmaktan aranan firari isimlere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. 81 şüphelinin yakalandığı operasyonun en önemli ismi, İnterpol tarafından 'doping, kara para aklama ve uyuşturucu' suçlarından kırmızı bülten ile aranan İsveçli firari Alexander Gustafsson oldu. Dark Web'deki en büyük uyuşturucu sitelerinden birinin sahibi olan ve Beşiktaş'taki bir otelde ele geçirilen Gustafsson'un bugüne kadar 17 bin kişiye uyuşturucu sattığı ve 100 milyon dolara yakın para kazandığı bilgisine ulaşıldı.

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 09:01 Güncelleme: 27.07.2024 09:01
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Dark Web’in zehir baronu Alexander Gustafsson yakalandı! Operasyonun detayları ortaya çıktı | Dopingli madde ve ilaçlar da satmış

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; geçmişte işledikleri uyuşturucu suçlarından ötürü tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve aranan firarilere yönelik "Aranan Şahıslar Uygulaması" yaptı.

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Dark Web’in zehir baronu Alexander Gustafsson yakalandı! Operasyonun detayları ortaya çıktı | Dopingli madde ve ilaçlar da satmış

"Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama ve Doping" suçlarından ötürü Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından Kırmızı Bülten ile aranan ve 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İsveçli Alexander Gustafsson (32), Özel Harekat Polisleri'nin de katıldığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Dark Web’in zehir baronu Alexander Gustafsson yakalandı! Operasyonun detayları ortaya çıktı | Dopingli madde ve ilaçlar da satmış

İNTERNETTEN UYUŞTURUCU SATIŞI...

Sabah'ın haberine göre Sporculara doping içerikli madde ve ilaçlar sattığı iddia edilen ve İstanbul Beşiktaş'ta saklandığı adreste yakalanan Alexander Gustafsson'un üzerinden Polonya uyruklu Aleksander Kawa ismine düzenlenmiş bir sahte kimlik çıktı.

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Dark Web’in zehir baronu Alexander Gustafsson yakalandı! Operasyonun detayları ortaya çıktı | Dopingli madde ve ilaçlar da satmış

Adreste yüklü miktarda para da bulundu. İsveç resmi makamlarının iade talebiyle Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Alexander Gustafsson'un Dark Web (Derin İnternet) üzerinde sahibi olduğu bir siteyle uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 2022 yılında 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve uluslararası düzeyde arandığı belirtildi.

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Dark Web’in zehir baronu Alexander Gustafsson yakalandı! Operasyonun detayları ortaya çıktı | Dopingli madde ve ilaçlar da satmış

Uyuşturucu suçlarından ötürü 12 yıldan 24 yıla kadar kesinleşmiş farklı hapis cezaları bulunan 8 firari daha operasyonlarla yakalandı.