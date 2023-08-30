Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli gece! 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtımı" programında görkemli anlar yaşandı. Başkan Erdoğan düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye karşısında tüm senaryoları yırtıp attıklarını söyledi. Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrasında aralarında Ferhat Göçer'in de bulunduğu sanatçılar çeşitli şarkıları seslendirdi. İşte geceye damga vuran kareler...