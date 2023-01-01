01 Ocak 2023, Pazar
Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketi açıklandı! "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" İşte sonuçlar
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında araştırma şirketi OPTİMAR'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını okurlarıyla paylaştı. "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği vatandaşların ortaya koyduğu tabloda farkın yüzde 30'dan fazla olduğunu aktaran Övür, araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 01.01.2023 10:28
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