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Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketi açıklandı! "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" İşte sonuçlar

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında araştırma şirketi OPTİMAR'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını okurlarıyla paylaştı. "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği vatandaşların ortaya koyduğu tabloda farkın yüzde 30'dan fazla olduğunu aktaran Övür, araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 01.01.2023 10:28
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Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketi açıklandı! Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? İşte sonuçlar

2023 seçimlerine az bir süre kalırken seçime yönelik anket sonuçları da teker teker açıklanmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün köşesinde son seçim anketinin sonuçlarını duyurdu.

İşte Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkanlar;

Geçen yılın yıldızı hep parlak kalan siyasetçisi hiç kuşkusuz Başkan Erdoğan'dı. Küresel çapta tarihi zirvelerin vazgeçilmez ismi olması, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki barışçı rolü, tahıl koridorunun açılması, 200 esirin kurtarılması, İsrail ve Suriye dahil çevre ülkelerle yeni ilişkiler kurması onu hep küresel zirvede tuttu. Bu başarısıyla küresel saldırıların da hedefindeydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketi açıklandı! Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? İşte sonuçlar

Yirmi yıllık iktidarına rağmen iç siyasette de en etkili isim oydu. Hâlâ açık ara farkla Türkiye'nin en sevilen, en başarılı ve en çok güven veren siyasetçisi.

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Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketi açıklandı! Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? İşte sonuçlar

Geçen yılın son ayında Optimar Araştırma'nın yaptığı ankete göre, "Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar da bunu gösteriyor:

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Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketi açıklandı! Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? İşte sonuçlar

Erdoğan yüzde 43.7, Kılıçdaroğlu yüzde 12.4... Aradaki fark 30 puandan fazla... Kılıçdaroğlu'nu bir veya iki puan farkla Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener izliyor.

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Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketi açıklandı! Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? İşte sonuçlar

6'LI MASADAKİ KOLTUK SAVAŞI DEVAM EDECEK

Güven duyulan siyasetçi araştırmasında da durum farklı değil.
Birkaç gündür çevremdeki insanlara, "Siyasette profili yükselen ikinci bir siyasetçi var mı?" diye soruyorum. Son tartışmalarla İmamoğlu ismi öne çıksa da 2022 yılı bütününe bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir atak yaptığı ve yıldızının parladığı görülüyor.