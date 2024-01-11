11 Ocak 2024, Perşembe
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye üç sıra birden yükseldi | İşte 2024 yılının güncel listesi
Dünyanın en güçlü orduları listesi yeni yılda güncellendi. ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, 2024'ün listesini açıkladı. Türk ordusunun başarısı bir kez daha tasdiklendi. Özellikle yerli ve milli projelerin artmasıyla askeri alanda gücünü de artıran Türkiye, dünya devlerini geride bıraktı. Global Firepower dünyanın en güçlü ordularını gözler önüne serdi. İşte Mehmetçik'in sıralaması.
Giriş Tarihi: 11.01.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 08:32
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