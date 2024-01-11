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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye üç sıra birden yükseldi | İşte 2024 yılının güncel listesi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye üç sıra birden yükseldi | İşte 2024 yılının güncel listesi

Dünyanın en güçlü orduları listesi yeni yılda güncellendi. ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, 2024'ün listesini açıkladı. Türk ordusunun başarısı bir kez daha tasdiklendi. Özellikle yerli ve milli projelerin artmasıyla askeri alanda gücünü de artıran Türkiye, dünya devlerini geride bıraktı. Global Firepower dünyanın en güçlü ordularını gözler önüne serdi. İşte Mehmetçik'in sıralaması.

Giriş Tarihi: 11.01.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 08:32
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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye üç sıra birden yükseldi | İşte 2024 yılının güncel listesi

ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, yeni yılda ülkelerin askeri güç listesini yeniledi.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye üç sıra birden yükseldi | İşte 2024 yılının güncel listesi

ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en güçlü ordularını mercek altına aldı.

İşte dünyanın en güçlü orduları listesi...

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye üç sıra birden yükseldi | İşte 2024 yılının güncel listesi

118 LÜBNAN

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye üç sıra birden yükseldi | İşte 2024 yılının güncel listesi

117 ERİTRE

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye üç sıra birden yükseldi | İşte 2024 yılının güncel listesi

116 BOSNA HERSEK