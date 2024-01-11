Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye üç sıra birden yükseldi | İşte 2024 yılının güncel listesi

Dünyanın en güçlü orduları listesi yeni yılda güncellendi. ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, 2024'ün listesini açıkladı. Türk ordusunun başarısı bir kez daha tasdiklendi. Özellikle yerli ve milli projelerin artmasıyla askeri alanda gücünü de artıran Türkiye, dünya devlerini geride bıraktı. Global Firepower dünyanın en güçlü ordularını gözler önüne serdi. İşte Mehmetçik'in sıralaması.