Çubuklu – İstinye vapur hattında yolsuzluk iddiası! Tarifede yazmayan ücret nasıl alınıyor?

İstanbul Şehir Hatları'nda Çubuklu'yla İstinye arasındaki arabalı vapur seferlerinde neler oluyor? Normal şartlarda taşınacak araçların ağırlığı 3,5 tonla sabitlenmişken üç hatta dört arabayı taşıyan TIR'lar bile vapura alınıyor. Araba taşıyan TIR'ların şoförleri 150 lira ödediklerini ifade ederken belediyenin resmi tarifesinde 150 liralık bir ödeme gözükmüyor. Bu da yolsuzluk iddialarını gündeme getiriyor.