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Çubuklu – İstinye vapur hattında yolsuzluk iddiası! Tarifede yazmayan ücret nasıl alınıyor?

İstanbul Şehir Hatları'nda Çubuklu'yla İstinye arasındaki arabalı vapur seferlerinde neler oluyor? Normal şartlarda taşınacak araçların ağırlığı 3,5 tonla sabitlenmişken üç hatta dört arabayı taşıyan TIR'lar bile vapura alınıyor. Araba taşıyan TIR'ların şoförleri 150 lira ödediklerini ifade ederken belediyenin resmi tarifesinde 150 liralık bir ödeme gözükmüyor. Bu da yolsuzluk iddialarını gündeme getiriyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.02.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 16:41
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Çubuklu – İstinye vapur hattında yolsuzluk iddiası! Tarifede yazmayan ücret nasıl alınıyor?

Feribota alınan bir aracın ağırlık sınırı 3,5 ton. Buna rağmen uygulama farklı.

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Çubuklu – İstinye vapur hattında yolsuzluk iddiası! Tarifede yazmayan ücret nasıl alınıyor?

UKOME'nin 2017 yılında aldığı karara göre ağırlığı 3.500 kilogram dan fazla olan araçlar arabalı vapura alınamıyor ancak gördüğünüz arabaları taşıyan TIR alınmış vapura.

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Çubuklu – İstinye vapur hattında yolsuzluk iddiası! Tarifede yazmayan ücret nasıl alınıyor?

İBB Ulaşım Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, "Aldığımız karar çok açık, ama burada bir illegal durum var" dedi.

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Çubuklu – İstinye vapur hattında yolsuzluk iddiası! Tarifede yazmayan ücret nasıl alınıyor?

Vapura alınması yasak olan TIR'ın şoförünün ödediğini söylediği miktar ise (150 TL) akıllara başka soru işaretlerini getiriyor.

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Çubuklu – İstinye vapur hattında yolsuzluk iddiası! Tarifede yazmayan ücret nasıl alınıyor?

Bu cevap İstinye - Çubuklu arabalı vapur hattında yolsuzluk iddialarını güçlendiriyor.