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Coronavirüsten korunmak için kullanıyoruz ancak... Uzmanlardan çok önemli dezenfektan uyarısı!
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı resmen ele geçirdi. Damlacıklar yoluyla bulaian koronavirüste korunmak için temizlik en başta geliyor. Ancak temizlik için kullandığımız dezenfektanlar başka rahatsızlıklara da yol açıyor. Dermatolog Doç. Dr. Bengü Gerçeker Türk, Corona Virüs salgını nedeniyle sık kullanılan dezenfektan gibi alkol bazlı temizleyicilerin, el egzamasına yol açabileceğini belirterek, kronikleşmesi durumunda vücuda yayılabileceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 26.04.2020 11:12Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 11:13