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Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz şoke etti
Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan'da Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Necati Şaşmaz'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 26.04.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 15:33
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