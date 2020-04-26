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Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz şoke etti

Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan'da Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Necati Şaşmaz'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 26.04.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 15:33
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Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz şoke etti

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Şaşmaz'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz şoke etti

Seray Sever

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Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz şoke etti

Müge Ulusoy

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Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz şoke etti

Sönmez Atasoy

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Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz şoke etti

Özgü Namal