09 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Corona virüs sonrası halay böyle çekilecek! Düğün salonlarına gönderildi...

Corona virüs sonrası halay böyle çekilecek! Düğün salonlarına gönderildi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında salonlarda evlilik, nişan, nikah gibi faaliyetlere verilen aranın ne zaman sona ereceği, düğün hazırlığı yapanların merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 09.05.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 09:02
  • 1
  • 11
Corona virüs sonrası halay böyle çekilecek! Düğün salonlarına gönderildi...

Corona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında salonlarda evlilik, nişan, nikah gibi faaliyetlere verilen aranın ne zaman sona ereceği, düğün hazırlığı yapanların merak konusu oldu. Mart ayının son iki haftası, nisan ve mayıs aylarında düğününü yapamayanlar, salonlardaki rezervasyonu haziran, temmuz ve ağustosa erteledi.

  • 2
  • 11
Corona virüs sonrası halay böyle çekilecek! Düğün salonlarına gönderildi...

Bu süreçte salon işletmecileri de uygulanan yasağın biteceği günü beklemeye başladı. Pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde düğünlere uygulanan yasağın kalkmasına yönelik hazırlıklara başlayan salon işletmecileri, corona virüse karşı tedbirler geliştirdi. Yasağın kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı.

  • 3
  • 11
Corona virüs sonrası halay böyle çekilecek! Düğün salonlarına gönderildi...

DÜĞÜNLERDE SOSYAL MESAFE TEDBİRLERİ
Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, yasağın kalkmasının ardından gerçekleştirilecek düğünler için solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını üyeleriyle paylaştı. Salon işletmecileri, corona virüse yönelik tedbir kapsamında salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için sosyal mesafe kuralını esas almayı planladı.

  • 4
  • 11
Corona virüs sonrası halay böyle çekilecek! Düğün salonlarına gönderildi...

Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10'ar kişilik masalar, pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuğun yer alacağı düğün, nişan gibi özel etkinlikler yapılacak.

  • 5
  • 11
Corona virüs sonrası halay böyle çekilecek! Düğün salonlarına gönderildi...

MASKE VE HİJYEN ŞARTI
İşletmecilerin planına göre, her davetli ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak. İşletmecilerin aldığı önlemler kapsamında salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Düğünde konuklara girişte el dezenfektanı ya da kolonya ikram edilip, salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda koronavirüse karşı etkili hijyen maddeleri yer alacak. Düğünlerdeki meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi, dağıtımı sürecinde salon çalışanları hijyen kurallarına titizlikle uyacak. Hijyen eğitimi sertifikası bulunmayan garsonlar, düğün salonunda görev yapamayacak. Salonlarda havalandırma sistemi ile içerideki hava değişimi sağlanacak.