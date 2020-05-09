Corona virüs sonrası halay böyle çekilecek! Düğün salonlarına gönderildi... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında salonlarda evlilik, nişan, nikah gibi faaliyetlere verilen aranın ne zaman sona ereceği, düğün hazırlığı yapanların merak konusu oldu. Giriş Tarihi: 09.05.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 09:02
Corona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında salonlarda evlilik, nişan, nikah gibi faaliyetlere verilen aranın ne zaman sona ereceği, düğün hazırlığı yapanların merak konusu oldu. Mart ayının son iki haftası, nisan ve mayıs aylarında düğününü yapamayanlar, salonlardaki rezervasyonu haziran, temmuz ve ağustosa erteledi.
Bu süreçte salon işletmecileri de uygulanan yasağın biteceği günü beklemeye başladı. Pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde düğünlere uygulanan yasağın kalkmasına yönelik hazırlıklara başlayan salon işletmecileri, corona virüse karşı tedbirler geliştirdi. Yasağın kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı.
DÜĞÜNLERDE SOSYAL MESAFE TEDBİRLERİ Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, yasağın kalkmasının ardından gerçekleştirilecek düğünler için solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını üyeleriyle paylaştı. Salon işletmecileri, corona virüse yönelik tedbir kapsamında salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için sosyal mesafe kuralını esas almayı planladı.
Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10'ar kişilik masalar, pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuğun yer alacağı düğün, nişan gibi özel etkinlikler yapılacak.
MASKE VE HİJYEN ŞARTI İşletmecilerin planına göre, her davetli ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak. İşletmecilerin aldığı önlemler kapsamında salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Düğünde konuklara girişte el dezenfektanı ya da kolonya ikram edilip, salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda koronavirüse karşı etkili hijyen maddeleri yer alacak. Düğünlerdeki meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi, dağıtımı sürecinde salon çalışanları hijyen kurallarına titizlikle uyacak. Hijyen eğitimi sertifikası bulunmayan garsonlar, düğün salonunda görev yapamayacak. Salonlarda havalandırma sistemi ile içerideki hava değişimi sağlanacak.