9 Mayıs bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

Kargo firmaları bugün açık mı, kapalı mı? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 24 ilde 9-10 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte en çok aranılan konular arasında, kargo firmalarının çalışıp çalışmayacağı yer alıyor. Kargo bekleyen ya da göndermek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Peki, 9 Mayıs bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? İşte cevaplar...