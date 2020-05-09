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Haberler Galeri 9 Mayıs bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

9 Mayıs bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

Kargo firmaları bugün açık mı, kapalı mı? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 24 ilde 9-10 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte en çok aranılan konular arasında, kargo firmalarının çalışıp çalışmayacağı yer alıyor. Kargo bekleyen ya da göndermek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Peki, 9 Mayıs bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 09:24
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9 Mayıs bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan kovid-19 salgını sonrası yurt genelinde önlemler alınıyor. Başkan Erdoğan'ın 24 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağını açıklamasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. MNG, Yurtiçi, Aras ve Sürat Kargo'nun sokağa çıkma yasağında çalışıp çalışmayacağı araştırılıyor. Peki, 9-10 Mayıs'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

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9 Mayıs bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

9-10 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların istisna kapsamında bulunacağı bildirildi.

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9 Mayıs bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanlar, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri ve benzeri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

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9 Mayıs bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve benzerinin kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamındakiler, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri,

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9 Mayıs bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "özel gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom ve benzeri sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar istisna kapsamında bulunacak.