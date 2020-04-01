Corona Türkiye haritası canlı: Türkiye koronavirüs son durum! Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde var? Son dakika... Türkiye'de koronavirüs son durum nedir? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta görüldü. Koronavirüs hastalığına bağlı ilk ölüm 17 Mart'ta gerçekleşti. Vaka sayısının artması ile birlikte önlemler kademeli olarak artırıldı. Dünya genelinde vaka sayısı 860 bini geçerken, 42 bin ölüm gerçekleşti. Peki, Türkiye'de son durum nedir? Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde var? İşte canlı corona virüsü Türkiye haritası... Giriş Tarihi: 01.04.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 11:05
Son dakika... Türkiye'de corona virüsü hangi illerde görüldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsü ilk vakası 11 Mart 2020 tarihinde açıklandı. Yurt dışı temaslı ilk vakanın görülmesinin ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki son durum bilgisi paylaşıldı. Buna göre, hayatını kaybedenlerin sayısı, vaka sayısı ve iyileşenleri sayısı belli oldu. Peki, Türkiye'de son durum nedir? Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde var? İşte canlı corona virüsü Türkiye haritası...
TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI?
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2704 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 46 kişinin daha hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 13 bin 531'e, can kaybının da 214'e ulaştığını açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI BAKAN KOCA: TEST SAYISI DÜNE ORANLA YÜZDE 25,2 ARTTI
Bakan Koca, test sayısının düne oranla yüzde 25,2 arttığını kaydederek, "Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." ifadelerini kullandı.
Tabloya göre, toplam test sayısı 92 bin 403, toplam vaka sayısı 13 bin 531, toplam vefat sayısı 214, toplam yoğun bakım hasta sayısı 847, toplam entübe hasta sayısı 622, toplam iyileşen hasta sayısı 243 oldu.
Bugünkü test sayısı 15 bin 422, vaka sayısı 2 bin 704, vefat sayısı ise 46 olarak kayıtlara geçti.
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ HANGİ İLLERDE VAR?
Virüsün hangi illerde görüldüğü konusunda bir bilgi bulunmuyor. Yurt genelinde vatandaşların en çok merak ettikleri konuların başında virüsün bulundukları illerde olup olmadığı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vakası tespit edilen vakaların hangi ilde yaşadığına ilişkin soruya, "Bulundukları şehri açıklayabiliriz ama burada önemli olan bu hastaların izole olup olmadıkları, tedavilerinin yapılıp yapılmadığı, karantina altına alınıp alınmadığıdır. Bununla ilgili herhangi bir tereddütün olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu yarın başka bir şehir de olabilir. Her gün 'Bu şehirde de görüldü, burada da oldu' gibi bir yaklaşımın doğru olmadığı kanaatindeyiz." karşılığını verdi.