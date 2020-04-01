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Koronavirüs ile mücadelede güçlü bağışıklık sistemi için uzmanından öneriler

Dünyada pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, kişisel hijyen ve sosyal izolasyonun yanı sıra güçlü bağışıklık sisteminin önem taşıdığı bildirildi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Günebak, "Kovid-19 ile mücedele sürecinde güçlü bağışıklık sistemi önem taşıyor. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için sigara içmeyin, alkol kullanmayın, çok düşük kalorili diyetlerle değil, gereksinimlerinize uygun planlanmış bir beslenme programıyla hedef kilonuzda kalın.İşlenmiş besin kullanılmamalı, her şeyin doğal olanı tüketilmeli. Mevsimine uygun sebze ve meyveler yenilmeli. Her gün yeterli miktarda bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler de doğal kaynaklarından alınmaya çalışılmalı." dedi.

Giriş Tarihi: 01.04.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 13:37
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Koronavirüs ile mücadelede güçlü bağışıklık sistemi için uzmanından öneriler

Güçlü bağışıklık sisteminin sağlanmasında vitaminlerin doğal kaynaklardan alınması, her renk yiyeceğin tüketilmesine özen gösterilmesi, yeterli su ve uykuya dikkat edilmesi, işlenmiş besinlerden kaçınılması gerektiği ifade edildi.

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Koronavirüs ile mücadelede güçlü bağışıklık sistemi için uzmanından öneriler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Günebak, yaptığı açıklamada, koronavirüslerin 21'inci yüzyılda keşfedildiğini ve 1960'dan sonra insanlarda hafif solunum yolu hastalıklarına neden olduğunun anlaşıldığını söyledi.

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Koronavirüs ile mücadelede güçlü bağışıklık sistemi için uzmanından öneriler

Son olarak insanlığın Kovid-19 ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Günebak, hastanın öksürüğü, hapşırığı ile damlacıkların bir diğer kişinin ağzı, burnu ya da gözlerine temas sonucu bulaştığı bilgisini verdi.

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Koronavirüs ile mücadelede güçlü bağışıklık sistemi için uzmanından öneriler

Günebak öksürük, ateş, solunum yetmezliği ile kendini gösteren Kovid-19'dan korunmak için en önemli basamağın, kişisel hijyen kurallarına ve sosyal izolasyonun sağlanmasına uyum olduğunu vurguladı.

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Koronavirüs ile mücadelede güçlü bağışıklık sistemi için uzmanından öneriler

Bu kapsamda ellerin bol su ile 20 saniye ovuşturularak yıkanması, eller yıkanmadan kesinlikle ağız, burun ve göz ile temasından kaçınılması gerektiğine işaret eden Günebak, bunların yapılamadığı durumlarda el hijyeninin, yüksek alkol içerikli dezenfektanlarla gerçekleştirilmesi gerektiğine değindi.