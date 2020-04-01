Koronavirüs ile mücadelede güçlü bağışıklık sistemi için uzmanından öneriler

Dünyada pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, kişisel hijyen ve sosyal izolasyonun yanı sıra güçlü bağışıklık sisteminin önem taşıdığı bildirildi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Günebak, "Kovid-19 ile mücedele sürecinde güçlü bağışıklık sistemi önem taşıyor. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için sigara içmeyin, alkol kullanmayın, çok düşük kalorili diyetlerle değil, gereksinimlerinize uygun planlanmış bir beslenme programıyla hedef kilonuzda kalın.İşlenmiş besin kullanılmamalı, her şeyin doğal olanı tüketilmeli. Mevsimine uygun sebze ve meyveler yenilmeli. Her gün yeterli miktarda bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler de doğal kaynaklarından alınmaya çalışılmalı." dedi.