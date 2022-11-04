CHP’li Fındıklı Belediyesi’nin Reyyan Kur’an Kursu’nu tahliye işlemine Rize İdare Mahkemesi “dur” dedi! Suları bile kesilmiş...

Kararda şu ifadeler yer aldı: "Dava konusu işlemin, 4-6 yaş okul öncesi kreş binası (Kur'an Kursu) olarak kullanılan taşınmazın tahsisinin kaldırılmasına uzatılmasına ilişkin olması nedeniyle Anayasa'nın 24.ve 42. maddeleriyle korunan eğitim ve öğrenim hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı mahiyette olması ve uygulanmakla etkisi tükenecek ve ilerde hukuka aykırı bulunup yürütmesinin durdurulması ve ya karar verilmesi halinde de telafisi güç ve ya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararın cevap verme süresi geçip yeni karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına 2577 sayılı kanunun 20. ve 27. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye 30 gün süre tanınmasına ara kararı gereğini yerine getirmenin mecburi olduğu aksi halde, dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre bir karar verileceği hususunun, davalı idareye tebliğine 04.11.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Öte yandan Fındıklı Belediyesi'nin, taşınmazın tahliye işlemlerinin durdurulmasından önceki süreçte kursun suyunu da kestiği öğrenildi.