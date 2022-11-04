28 Aralık 2022, Çarşamba
CHP’li Fındıklı Belediyesi'nin Reyyan Kur’an Kursu’nu tahliye işlemine Rize İdare Mahkemesi “dur” dedi! Suları bile kesilmiş...
Rize'de CHP'li Fındıklı Belediyesi, 4-6 yaş aralığındaki çocuklara eğitim verilen Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait Reyyan Kur'an Kursu'nu tahliye ettirme girişimine mahkeme 'dur' dedi. Fındıklı Kaymakamlığı'nın, CHP'li Fındıklı Belediyesi'nin Kur'an Kursu'nu tahliye ettirmesine yönelik Rize İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonuçlandı. Rize İdare Mahkemesi, Kur'an Kursu'nun faaliyet gösterdiği taşınmazın tahliye edilmesine yönelik işlemin durdurulması yönünde karar verdi. Diğer yandan yaşanan skandala ailelerden büyük tepki geldi. CHP'li belediye ekipleri kursun suyunu kesince veliler dışarıdan kursta kullanılması için su taşıdı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 04.11.2022 21:17 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 14:56
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