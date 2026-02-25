CHP’li belediyede maaş krizi: Yüzlerce çalışan tefecinin eline düştü, 80 milyon lira alacaklılar
İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nde sular durulmuyor. 7 aydır sosyal denge tazminatlarını alamayan 300 kamu memuru, belediye yönetiminin tutumu karşısında iş bırakma eylemi başlattı. Kişi başı yaklaşık 270 bin lirayı bulan alacakları için meydanlara inen çalışanların dramı büyürken, borç batağındaki belediyenin 80 milyon liralık bu krizi nasıl çözeceği merak konusu. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tefecilerin eline düştüğü belirtilen personelin feryadını A Haber muhabiri Tayfun Er aktarıyor.
BUCA BELEDİYESİ EYLEMLERLE TARİHE GEÇTİ
Yerel seçimlerin ardından Buca Belediyesi'nde sular durulmuyor. Çalışanların hak arayışının sürdüğünü belirten A Haber muhabiri Tayfun Er, "Buca Belediyesi 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana belki de çalışanlarının en çok eylem yaptığı belediye olarak bir anlamda tarihe geçmiş oldu" ifadelerini kullandı. İşçilerin üç yıldır neredeyse her ay eylem yaptığını hatırlatan Er, "İşçiler eylemlerini sürdürdüler ve şu anda belediyede çalışan 300 kamu memuru, 7 aydır sosyal denge tazminatlarını alamadıkları için 6 gün önce iş bırakma eylemine başladı" sözleriyle krizin boyutuna dikkat çekti.
80 MİLYON TL'LİK ALACAK KRİZİ
Belediye yönetiminin günlerdir sessizliğini koruması, çalışanların tepkisini daha da artırdı. Alacak miktarının devasa boyutlara ulaştığını vurgulayan Tayfun Er, "En önemli madde sosyal denge tazminatı. 300 memurun her birinin ortalama 270 bin liraya yakın, 7 aylık alacağı var. Bu da yaklaşık 80 milyonun üzerinde bir paraya tekabül ediyor" dedi. Belediyenin mali durumunun içler acısı olduğunu dile getiren Er, "Zaten Buca Belediyesi'nin kasasında para yok. Memurların ödemelerini yapabilmek için kredi çekeceklerdi ve onun çalışmalarının sürdüğü söyleniyor" ifadelerini kullandı.
ÇALIŞANLAR TEFECİNİN ELİNE DÜŞTÜ
Maddi imkansızlıklar nedeniyle belediye çalışanlarının çok zor durumda olduğunu belirten Er, "Hem işçiler hem memurlar Buca Belediyesi'nde rahat ve huzur görmediler. Haklarını alıncaya kadar iş bırakma eylemi devam edecek" dedi. Mağduriyetin sadece memurlarla sınırlı kalmadığını, işçilerin de içeride maaş alacağı olduğunu ifade eden Tayfun Er, "Hepsinin durumu oldukça kötü. Borçlananlar var, tefeciye düşenler var. Maalesef üzücü durumların yaşandığı bilgisi var" sözleriyle dramı gözler önüne serdi.
EYLEM HAKLAR ALINANA KADAR SÜRECEK
İzmir'in en sorunlu belediyesi haline gelen Buca'da, çalışanların kararlılığı sürüyor. Süreci özetleyen Er, "İzmir'in en sorunlu belediyesi Buca Belediyesi'nde işçilerin ardından 300 memur da sosyal denge tazminatlarını alamadıkları için eylem yapıyorlar. Altıncı günde tam gün iş bırakma eylemini sürdürüyorlar" diyerek gelişmeleri aktardı.