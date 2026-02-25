CHP’li belediyede maaş krizi: Yüzlerce çalışan tefecinin eline düştü, 80 milyon lira alacaklılar

3. İşçilerin de alacağı var mı? Evet, mağduriyet sadece memurlarla sınırlı değil. Belediye işçilerinin de içeride maaş alacaklarının bulunduğu ve ciddi geçim sıkıntısı yaşadıkları ifade ediliyor.

2. Toplam alacak miktarı ne kadar? Memur başına ortalama 270 bin TL alacak birikmiş durumda. Toplam borç yükünün 80 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtiliyor.

1. CHP'li Buca Belediyesi'nde memurlar neden eylem yapıyor? Belediyede görevli 300 kamu memuru, 7 aydır "Sosyal Denge Tazminatı" (SDT) ödemelerini alamadıkları için iş bırakma eylemi başlattı.

4. Belediye yönetimi çözüm için ne yapıyor? Belediye kasasında nakit bulunmadığı, ödemelerin yapılabilmesi için kredi çekme hazırlıkları yapıldığı iddia ediliyor ancak henüz somut bir ödeme takvimi açıklanmadı.

5. Eylemler ne kadar sürecek? Çalışanlar ve sendika temsilcileri, geriye dönük bütün haklar alınıp mağduriyet giderilene kadar eylemlerin devam edeceğini duyurdu.