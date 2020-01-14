CHP Kanal İstanbul için 'hadım eder' dedi, vatandaşlar dalga geçti! CHP'ye vatandaştan zor soru

Kanal İstanbul için 'hadım eder' diyen CHP, bu kez tepki görmek ile birlikte ti'ye de alındı. Sokaktaki vatandaşlardan, sosyal medya kullanıcılarına kadar büyük bir kitle CHP'yi diline doladı. 'Hadım eder' ifadeleri karşısında şoke olan vatandaş, geçtiğimiz yıllarda yapılan birçok eser için "hangi hastalıklara neden olurlar?" sorusunu sordu.