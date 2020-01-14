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CHP Kanal İstanbul için 'hadım eder' dedi, vatandaşlar dalga geçti! CHP'ye vatandaştan zor soru
Kanal İstanbul için 'hadım eder' diyen CHP, bu kez tepki görmek ile birlikte ti'ye de alındı. Sokaktaki vatandaşlardan, sosyal medya kullanıcılarına kadar büyük bir kitle CHP'yi diline doladı. 'Hadım eder' ifadeleri karşısında şoke olan vatandaş, geçtiğimiz yıllarda yapılan birçok eser için "hangi hastalıklara neden olurlar?" sorusunu sordu.
Giriş Tarihi: 14.01.2020 04:31 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 08:08
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