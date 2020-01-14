14 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

CHP Kanal İstanbul için 'hadım eder' dedi, vatandaşlar dalga geçti! CHP'ye vatandaştan zor soru

Kanal İstanbul için 'hadım eder' diyen CHP, bu kez tepki görmek ile birlikte ti'ye de alındı. Sokaktaki vatandaşlardan, sosyal medya kullanıcılarına kadar büyük bir kitle CHP'yi diline doladı. 'Hadım eder' ifadeleri karşısında şoke olan vatandaş, geçtiğimiz yıllarda yapılan birçok eser için "hangi hastalıklara neden olurlar?" sorusunu sordu.

Giriş Tarihi: 14.01.2020 04:31 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 08:08
  • 1
  • 12
CHP Kanal İstanbul için 'hadım eder' dedi, vatandaşlar dalga geçti! CHP'ye vatandaştan zor soru

Kanal İstanbul için 'hadım eder' diyen CHP, bu kez tepki görmek ile birlikte ti'ye de alındı. Sokaktaki vatandaşlardan, sosyal medya kullanıcılarına kadar büyük bir kitle CHP'yi diline doladı. 'Hadım eder' ifadeleri karşısında şoke olan vatandaş, geçtiğimiz yıllarda yapılan birçok eser için "hangi hastalıklara neden olurlar?" sorusunu sordu.

  • 2
  • 12
CHP Kanal İstanbul için 'hadım eder' dedi, vatandaşlar dalga geçti! CHP'ye vatandaştan zor soru

İşte CHP ile dalga geçen vatandaşların projelere Kılıçdaroğlu gözünden uydurdukları hastalıklar...

  • 3
  • 12
CHP Kanal İstanbul için 'hadım eder' dedi, vatandaşlar dalga geçti! CHP'ye vatandaştan zor soru

ATAK HELİKOPTERİ / PANİK ATAK

  • 4
  • 12
CHP Kanal İstanbul için 'hadım eder' dedi, vatandaşlar dalga geçti! CHP'ye vatandaştan zor soru

KANAL İSTANBUL / KISIRLIK

  • 5
  • 12
CHP Kanal İstanbul için 'hadım eder' dedi, vatandaşlar dalga geçti! CHP'ye vatandaştan zor soru

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ / DOMUZ GRİBİ