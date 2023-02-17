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Haberler Galeri ÇARŞI MAHALLE BEKÇİ ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 ilde bekçi alımı sınav tarihleri belli oldu mu? 2023/ 1. DÖNEM sınav kontenjanları

ÇARŞI MAHALLE BEKÇİ ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 ilde bekçi alımı sınav tarihleri belli oldu mu? 2023/ 1. DÖNEM sınav kontenjanları

Çarşı ve mahalle bekçi alımı için gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 2023/1. Dönem 1.250 bekçilik başvuruları 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruları tamamlayan adayların gözü kulağı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, "Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.02.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 17:02
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ÇARŞI MAHALLE BEKÇİ ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 ilde bekçi alımı sınav tarihleri belli oldu mu? 2023/ 1. DÖNEM sınav kontenjanları

"Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu uzun süredir merak konusu oluyor. 2023/1 bekçi alımı başvuruları 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte binlerce aday, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÇARŞI MAHALLE BEKÇİ ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 ilde bekçi alımı sınav tarihleri belli oldu mu? 2023/ 1. DÖNEM sınav kontenjanları

BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları 18 Ocak-3 Şubat tarihinde tamamlandı ve binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.

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ÇARŞI MAHALLE BEKÇİ ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 ilde bekçi alımı sınav tarihleri belli oldu mu? 2023/ 1. DÖNEM sınav kontenjanları

Bekçilik başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruların 3 Şubat'ta sona ermesinin ardından sonuçların Mart ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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ÇARŞI MAHALLE BEKÇİ ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 ilde bekçi alımı sınav tarihleri belli oldu mu? 2023/ 1. DÖNEM sınav kontenjanları

2023 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 2023 bekçilik sınavı için tarihler merak ediliyor.Bekçilik sınavı için tarihler henüz belli olmadı. Adayların hangi tarihte ve nerede sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak.

BEKÇİLİK DUYURU SAYFASI

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ÇARŞI MAHALLE BEKÇİ ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 ilde bekçi alımı sınav tarihleri belli oldu mu? 2023/ 1. DÖNEM sınav kontenjanları

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.