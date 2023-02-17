ÇARŞI MAHALLE BEKÇİ ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 ilde bekçi alımı sınav tarihleri belli oldu mu? 2023/ 1. DÖNEM sınav kontenjanları

2023 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?



Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 2023 bekçilik sınavı için tarihler merak ediliyor.Bekçilik sınavı için tarihler henüz belli olmadı. Adayların hangi tarihte ve nerede sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak.



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