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Çanakkale'de tarihi gün! 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor

SON DAKİKA! Türkiye bugün dev projelerinde tarihi bir dönemeci daha aşıyor. Ülkemizin mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsünün açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Tarihe geçen Çanakkale destanının yıldönümü olan 18 Mart'ta boğazın geçişini 6 dakikaya indiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışınun gururu da yaşanacak. İşte Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin son durum, muhteşem fotoğraflar ve özellikleri.

Giriş Tarihi: 18.03.2022 07:26 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 08:30
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Çanakkale’de tarihi gün! 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü olan bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor.

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Çanakkale’de tarihi gün! 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor

BAYRAM HAVASI

Dünyanın 'en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan ve tarihin en prestijli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı öncesinde Çanakkale başta olmak üzere tüm Türkiye'yi heyecan sardı.

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Çanakkale’de tarihi gün! 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor

ÇANAKKALE'DE ZAFER GÜNÜNDE EŞSİZ 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AÇILIYOR

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları ile köprünün açılışının aynı gün yapılacak olması dolayısıyla Çanakkale, adeta bayram havasına büründü. Kentin birçok noktası bayraklarla donatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin klip hazırladı.

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Çanakkale’de tarihi gün! 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE HAZIRLIKLAR TAMAM

İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.

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Çanakkale’de tarihi gün! 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor

TOP MERMİLERİNİN MONTAJI SÜRÜYOR

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20.5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.