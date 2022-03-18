Çanakkale'de tarihi gün! 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor

SON DAKİKA! Türkiye bugün dev projelerinde tarihi bir dönemeci daha aşıyor. Ülkemizin mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsünün açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Tarihe geçen Çanakkale destanının yıldönümü olan 18 Mart'ta boğazın geçişini 6 dakikaya indiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışınun gururu da yaşanacak. İşte Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin son durum, muhteşem fotoğraflar ve özellikleri.

Giriş Tarihi: 18.03.2022 07:26 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 08:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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