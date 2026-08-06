CANLI YAYIN

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! 9 yaşındaki Yusuf Talha öldü, annesi yoğun bakımda

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı hayatını kaybetti. Baygın halde bulunan çocuğun annesi Sevda Çanlı'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! 9 yaşındaki Yusuf Talha öldü, annesi yoğun bakımda 1

Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı hayatını kaybetti, annesi Sevda Çanlı ise yoğun bakıma alındı.

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! 9 yaşındaki Yusuf Talha öldü, annesi yoğun bakımda 2

EŞİ VE OĞLUNU BAYGIN HALDE BULDU

Olay, 5 Ağustos akşamı Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Eve gelen 41 yaşındaki baba Uğur Çanlı, eşi Sevda Çanlı ile 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha Çanlı'yı baygın halde buldu.

Baba Çanlı, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürdü.

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! 9 yaşındaki Yusuf Talha öldü, annesi yoğun bakımda 3

Anne ve çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ilk kontrollerde anne ve çocukta zehirlenme bulguları tespit edildi.

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! 9 yaşındaki Yusuf Talha öldü, annesi yoğun bakımda 4

YUSUF TALHA KURTARILAMADI, ANNESİ YOĞUN BAKIMDA

Durumu ağırlaşan 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, hava ambulansıyla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yusuf Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! 9 yaşındaki Yusuf Talha öldü, annesi yoğun bakımda 5

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisi gözaltına alındı.

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! 9 yaşındaki Yusuf Talha öldü, annesi yoğun bakımda 6

Anne ve çocuğun yan dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Önceki Galeri
Aksaray'da alkollü sürücünün "arıza" oyunu bozuldu! 295 bin lira ceza yedi
Aksaray'da alkollü sürücünün "arıza" oyunu bozuldu! 295 bin lira ceza yedi
Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları
Sonraki Galeri
Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin