Çanakkale’de böcek ilacı faciası! 9 yaşındaki Yusuf Talha öldü, annesi yoğun bakımda

Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı hayatını kaybetti. Baygın halde bulunan çocuğun annesi Sevda Çanlı'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı hayatını kaybetti, annesi Sevda Çanlı ise yoğun bakıma alındı.

EŞİ VE OĞLUNU BAYGIN HALDE BULDU Olay, 5 Ağustos akşamı Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Eve gelen 41 yaşındaki baba Uğur Çanlı, eşi Sevda Çanlı ile 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha Çanlı'yı baygın halde buldu. Baba Çanlı, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürdü.

Anne ve çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ilk kontrollerde anne ve çocukta zehirlenme bulguları tespit edildi.

YUSUF TALHA KURTARILAMADI, ANNESİ YOĞUN BAKIMDA Durumu ağırlaşan 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, hava ambulansıyla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. Yusuf Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisi gözaltına alındı.