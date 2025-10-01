01 Ekim 2025, Çarşamba
Can Holding'e kara para soruşturmasında Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! 350 milyon dolar sorusu
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, satış işlemlerini yürüten Can Yayın Holding Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Hakkında ev hapsi kararı verilen Tekdağ'a, alıcı konumundaki Can Holding'in ödediği 350 milyon doların kaynağı soruldu.
Giriş Tarihi: 01.10.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 07:01