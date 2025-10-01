Can Holding’e kara para soruşturmasında Kenan Tekdağ’ın ifadesi ortaya çıktı! 350 milyon dolar sorusu

Satış işleminin toplamda 575 milyon dolara gerçekleştiğini aktaran Tekdağ, "300 artı 50 milyon dolar peşin olarak ödendi ve ödeme tamamlanınca da hisseler devredildi. Kalan tutarın 50 milyon doları 31 Aralık tarihinde ödenecek. Geri kalan da satışın onaylandığı tarihten itibaren bir yıl sonraki vadede tahmini olarak 2026 yılının mayıs ya da haziran ayları gibi ödenecek" diye konuştu.