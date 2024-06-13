13 Haziran 2024, Perşembe
Bursluluk paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Haziran ayı İOKBS (PYBS) ödeme takvimi belli oldu mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 VE 12'nci sınıflara...
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursu, her ayın belirli günlerinde 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin hesaplarına yatırılıyor. Öğrenciler, Haziran ayı PYBS burs ödeme tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki bursluluk paraları yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş: 13.06.2024 09:34 Güncelleme: 13.06.2024 09:35
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