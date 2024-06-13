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Bursluluk paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Haziran ayı İOKBS (PYBS) ödeme takvimi belli oldu mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 VE 12'nci sınıflara...

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursu, her ayın belirli günlerinde 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin hesaplarına yatırılıyor. Öğrenciler, Haziran ayı PYBS burs ödeme tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki bursluluk paraları yattı mı, ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 09:34 Güncelleme: 13.06.2024 09:35
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Bursluluk paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Haziran ayı İOKBS PYBS ödeme takvimi belli oldu mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 VE 12’nci sınıflara...

Haziran 2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) burs ödeme tarihleri, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Haziran ayı burslarıyla ilgili araştırmalar devam ederken, öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan bursluluk payı ödemelerini takip ediyorlar. Ortaokul ve lise öğrencilerine her ay yapılan burs ödemeleri, 12 ay boyunca öğrencilere destek sağlıyor. İşte Haziran ayı bursluluk parasıyla ilgili detaylar...

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Bursluluk paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Haziran ayı İOKBS PYBS ödeme takvimi belli oldu mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 VE 12’nci sınıflara...

İOKBS Burs Parası Yattı mı? Öğrenciler ve Veliler Cevabı Arıyor!

Haziran ayı İOKBS burs ödemeleri henüz gerçekleşmedi. İlköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin yararlandığı İOKBS bursları, 12 Haziran itibarıyla hesaplara yatırılmadı. Burs ödemeleri şehirlere göre farklılık gösterebiliyor ve genellikle her ayın 25'ine kadar tamamlanıyor.

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Bursluluk paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Haziran ayı İOKBS PYBS ödeme takvimi belli oldu mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 VE 12’nci sınıflara...

Burs Parası Nasıl Sorgulanır?

Öğrenciler ve veliler, İOKBS burslarının yatıp yatmadığını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden sorgulayabilirler. Vakıfbank veya PTT aracılığıyla yapılan burs ödemeleri hakkındaki bilgilere, e-Okul'da "Burs Ödeme Bilgileri" bölümünden ulaşılabiliyor.

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Bursluluk paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Haziran ayı İOKBS PYBS ödeme takvimi belli oldu mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 VE 12’nci sınıflara...

İşte e-Okul'dan Burs Sorgulama Adımları:

e-Okul'a giriş: T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapın.

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Bursluluk paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Haziran ayı İOKBS PYBS ödeme takvimi belli oldu mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 VE 12’nci sınıflara...

Güvenlik sorularını yanıtlayın: Doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru bir şekilde yanıtlayın.