Bursluluk paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Haziran ayı İOKBS (PYBS) ödeme takvimi belli oldu mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 VE 12'nci sınıflara...

Haziran 2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) burs ödeme tarihleri, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Haziran ayı burslarıyla ilgili araştırmalar devam ederken, öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan bursluluk payı ödemelerini takip ediyorlar. Ortaokul ve lise öğrencilerine her ay yapılan burs ödemeleri, 12 ay boyunca öğrencilere destek sağlıyor. İşte Haziran ayı bursluluk parasıyla ilgili detaylar...