Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran normalleşme takvimi açıklandı mı?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme takviminin nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısının gerçekleştirileceği tarihi bekliyor. Mayıs ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde hangi kısıtlamaların kalkacağı yönünde araştırmalar hız kazandı. Tam kapanma sonrası kademeli normalleşmenin 1 Haziran'a kadar süreceği bildirilmişti. Peki, bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran sonrası normalleşme takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 10:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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