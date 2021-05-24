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Haberler Galeri Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran normalleşme takvimi açıklandı mı?

Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran normalleşme takvimi açıklandı mı?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme takviminin nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısının gerçekleştirileceği tarihi bekliyor. Mayıs ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde hangi kısıtlamaların kalkacağı yönünde araştırmalar hız kazandı. Tam kapanma sonrası kademeli normalleşmenin 1 Haziran'a kadar süreceği bildirilmişti. Peki, bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran sonrası normalleşme takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 10:18
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Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran normalleşme takvimi açıklandı mı?

Bugün toplantı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma gerçekleştirilmişti. Tam kapanmanın sona ermesinin ardından 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme uygulanacağı bildirildi. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler yeni normalleşme takvimine çevrildi. Peki, bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran normalleşme takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...

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Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran normalleşme takvimi açıklandı mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı takviminde 24 Haziran'da Kabine toplantısı yer almıyor. Kabine toplantısının tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran normalleşme takvimi açıklandı mı?

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

1 Haziran'dan sonra normalleşme sürecinin nasıl uygulanacağı Kabine toplantısının ardından belli olacak.

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Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran normalleşme takvimi açıklandı mı?

TAM AÇILMA NE ZAMAN OLACAK?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Tünelin ucundaki ışığı Ekim'de görüyorum. Tam açılma için ise vaka sayılarının 100 binde 10-20, test pozitiflik oranlarının yüzde 3-5 bandına inmesi gerekiyor. Henüz istediğimiz düzeyde değiliz. Haziran'da yapılandırılmış açılmaya gidebiliriz" dedi.

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Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran normalleşme takvimi açıklandı mı?

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'in de online olarak katılımıyla gerçekleştirilen son Bilim Kurulu toplantısında, bizzat Şahin'in ağzından Haziran'a kadar 30 milyon, Eylül'e kadar ise aşamalı olarak 120 milyon doz BioNTech aşısı için anlaşma sağlandığına ilişkin verilen müjdenin ardından umutlar daha da arttı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aşı ve salgındaki son durum hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.