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Haberler Galeri Bugün marketler çalışacak mı? 9 Mayıs ŞOK, BİM, A101, Migros açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı detayları...

Bugün marketler çalışacak mı? 9 Mayıs ŞOK, BİM, A101, Migros açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı detayları...

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9-10 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı olan 9-10 Mayıs'ta marketlerin çalışıp çalışmayacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, bugün marketler çalışacak mı? 9 Mayıs ŞOK, BİM, A101, Migros açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 11:59
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Bugün marketler çalışacak mı? 9 Mayıs ŞOK, BİM, A101, Migros açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı detayları...

Bugün marketler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında marketler çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. 24 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili tüm detayları ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki, bugün marketler çalışacak mı? 9 Mayıs sokağa çıkma yasağında ŞOK, BİM, A101, Migros açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...

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Bugün marketler çalışacak mı? 9 Mayıs ŞOK, BİM, A101, Migros açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı detayları...

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet göstermişti.

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Bugün marketler çalışacak mı? 9 Mayıs ŞOK, BİM, A101, Migros açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı detayları...

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak.

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Bugün marketler çalışacak mı? 9 Mayıs ŞOK, BİM, A101, Migros açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı detayları...

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

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Bugün marketler çalışacak mı? 9 Mayıs ŞOK, BİM, A101, Migros açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı detayları...

Evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri faaliyet gösterecek

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri, 10 Mayıs Pazar gününün "Anneler Günü" olması dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,