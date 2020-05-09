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Bugün marketler çalışacak mı? 9 Mayıs ŞOK, BİM, A101, Migros açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı detayları...
Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9-10 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı olan 9-10 Mayıs'ta marketlerin çalışıp çalışmayacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, bugün marketler çalışacak mı? 9 Mayıs ŞOK, BİM, A101, Migros açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 09.05.2020 09:34Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 11:59