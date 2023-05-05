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Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? 5 Mayıs AY TUTULMASI hangi burçları etkileyecek? AKREP, oğlak, koç, yay burcuna etkisi...
"Ay tutulması hangi burçları etkileyecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 yılının ilk ay tutulması 5 Mayıs 2023 (bugün) gerçekleşecek. Türkiye'den kısmen gözlemlenebilecek olan Ay Tutulması'nın burçlara etkileri ise astrolojiyi yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başladı. Peki Ay Tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? 5 Mayıs ay tutulmasının burçlara etkisi nedir? İşte Akrep, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, burcuna etkileri...