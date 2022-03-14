14 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bu sene bolluk var! Aybar kar fırtınasının ardından İstanbul barajlarında rekor doluluk oranı!

Bu sene bolluk var! Aybar kar fırtınasının ardından İstanbul barajlarında rekor doluluk oranı!

İstanbul'da günlerce etkili olan Aybar kar fırtınasının ardından barajlardaki doluluk oranı artışa geçti. İstanbul barajları % 84.29 oran ile son bir senenin en yüksek düzeyine geldi. Doluluk miktarı % 95 düzeylerine çıkan Elmalı Barajı'nda da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

İHA
Giriş Tarihi: 14.03.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 12:35
  • 1
  • 9
Bu sene bolluk var! Aybar kar fırtınasının ardından İstanbul barajlarında rekor doluluk oranı!

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı sebebiyle barajlardaki doluluk oranı artmaya başladı. İSKİ verilerine göre doluluk oranı % 84.29 düzeyine çıkan İstanbul barajları, bu oran ile 2021 senesinin Nisan ayındaki % 80.82 doluluk oranını geride bırakarak son 1 senenin en yüksek düzeyine ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Bu sene bolluk var! Aybar kar fırtınasının ardından İstanbul barajlarında rekor doluluk oranı!

10 BARAJDAN 9'U YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57.75 ile 9 barajın gerisinde kaldı.

  • 3
  • 9
Bu sene bolluk var! Aybar kar fırtınasının ardından İstanbul barajlarında rekor doluluk oranı!

Anadolu yakasında bulunan 2 barajın doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.

  • 4
  • 9
Bu sene bolluk var! Aybar kar fırtınasının ardından İstanbul barajlarında rekor doluluk oranı!

2 BARAJ YÜZDE 100 DOLU

İstanbul'da su sağlayan Istrancalar ile Kazandere barajı yüzde 100 oranına ulaştı. İstanbul'a yağan karların erimesiyle barajların önümüzdeki günlerde doluluk oranının daha da artması bekleniyor.

  • 5
  • 9
Bu sene bolluk var! Aybar kar fırtınasının ardından İstanbul barajlarında rekor doluluk oranı!

Doluluk oranı yüzde 95 seviyelerine ulaşan Elmalı Barajı'nda ise kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımında masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı Barajı drone ile havadan görüntülendi.