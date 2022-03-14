Bu sene bolluk var! Aybar kar fırtınasının ardından İstanbul barajlarında rekor doluluk oranı!

İstanbul'da günlerce etkili olan Aybar kar fırtınasının ardından barajlardaki doluluk oranı artışa geçti. İstanbul barajları % 84.29 oran ile son bir senenin en yüksek düzeyine geldi. Doluluk miktarı % 95 düzeylerine çıkan Elmalı Barajı'nda da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.