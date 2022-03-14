HaberlerGaleriBu sene bolluk var! Aybar kar fırtınasının ardından İstanbul barajlarında rekor doluluk oranı!
Bu sene bolluk var! Aybar kar fırtınasının ardından İstanbul barajlarında rekor doluluk oranı!
İstanbul'da günlerce etkili olan Aybar kar fırtınasının ardından barajlardaki doluluk oranı artışa geçti. İstanbul barajları % 84.29 oran ile son bir senenin en yüksek düzeyine geldi. Doluluk miktarı % 95 düzeylerine çıkan Elmalı Barajı'nda da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.