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Haberler Galeri Son dakika: Kiev'e ikinci saldırı! A Haber olay yerinde | İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

Son dakika: Kiev'e ikinci saldırı! A Haber olay yerinde | İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

Ukrayna'nın başkenti Kiev, sokak savaşlarına hazırlanıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, şehrin girişlerindeki o hazırlıkları görüntüledi. Sivillerin komutanına mikrofon uzattı. Öte yandan Kiev'de yerleşim yerine füze atıldı. 2 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda 63 kişi tahliye edildi. A Haber ekibi o binayı görüntüledi. Son dakika gelen habere göre, Kiev'e ikinci bir saldırı gerçekleşti. İşte olay yerinden görüntüler...

A Haber
Giriş Tarihi: 14.03.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 13:31
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Son dakika: Kiev’e ikinci saldırı! A Haber olay yerinde | İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

Rusya - Ukrayna savaşında 19. güne girildi. Rus ordusu artık Kiev'in çok yakınında.

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Son dakika: Kiev’e ikinci saldırı! A Haber olay yerinde | İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

Peki Ukrayna'nın başkenti Kiev "Sokak savaşına" nasıl hazırlanıyor?

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Son dakika: Kiev’e ikinci saldırı! A Haber olay yerinde | İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

Rus saldırısına karşılık siperler kazıldı, bariyerler kuruldu.

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Son dakika: Kiev’e ikinci saldırı! A Haber olay yerinde | İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

Kadın, erkek, genç, yaşlı tüm siviller, kenti savunmak için önlemlerini artırmaya devam ediyor.

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Son dakika: Kiev’e ikinci saldırı! A Haber olay yerinde | İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

Kiev'de olası bir sokak savaşı öncesi pek çok noktada hummalı bir çalışma yürütülüyor.