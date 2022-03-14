Son dakika: Kiev'e ikinci saldırı! A Haber olay yerinde | İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

Ukrayna'nın başkenti Kiev, sokak savaşlarına hazırlanıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, şehrin girişlerindeki o hazırlıkları görüntüledi. Sivillerin komutanına mikrofon uzattı. Öte yandan Kiev'de yerleşim yerine füze atıldı. 2 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda 63 kişi tahliye edildi. A Haber ekibi o binayı görüntüledi. Son dakika gelen habere göre, Kiev'e ikinci bir saldırı gerçekleşti. İşte olay yerinden görüntüler...