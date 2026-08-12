Konaklama işletmeleri ve turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticaretinde ve tanıtımında belge numaralarını, Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde doğrulayarak faaliyetlerinde bu belge numaralarına yer vermek zorunda olacak. Herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ile hizmet bedelinin tutar ya da oranının aracılık sözleşmesinde belirtilmediği hallerde, faaliyete konu hizmeti verenden bedel alamayacak.

Aracılık sözleşmesinde herhangi bir nesnel ölçüte yer verilmediği halde veya kamu kurumlarına ya da adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle faaliyete konu hizmeti vereni sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşüremeyecek, hizmeti kısıtlayamayacak, askıya alamayacak veya sonlandıramayacak.

KAMPANYALI HİZMET SATIŞI

Faaliyete konu hizmeti verenlerin ticari ilişkilerini, alternatif kanallardan aynı veya farklı fiyattan mal ya da hizmet sunmasını veya reklam yapmasını kısıtlayamayacak. Kendisinden veya herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine, satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere, faaliyete konu hizmeti verenleri kampanyalı hizmet satışına zorlayamayacak. Bunlara imkân sağlayan herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer veremeyecek.