Booking ve Airbnb için yeni dönem! Türkiye’de faaliyet için işte 3 kritik şart
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 10 maddelik kanun teklifiyle yabancı dijital konaklama platformlarına yeni kurallar getiriliyor. Hazırlanan kanun teklifine göre platformlar izin belgesi almak ve Türkiye'de yetkili temsilci bulundurmak zorunda olacak. İzin belgesinin ilk ücreti 5 milyon TL olarak belirlenirken, belge 2 yıl geçerli olacak. Ayrıca yabancı dijital konaklama platformlarının hizmete konu satış bedeli üzerinden alacağı tutar, KDV hariç tutar üzerinden hesaplanmak kaydıyla yüzde 17'yi geçemeyecek.
Booking.com ve Airbnb başta olmak üzere yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine yeni düzenleme geliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 10 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Sabah'ta yer alan habere göre, yeni düzenleme Booking.com, Airbnb ve benzeri yabancı merkezli dijital konaklama ve rezervasyon platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini yasal çerçeveye oturtmayı, tüketicileri korumayı amaçlıyor.
İŞTE O 3 KRİTİK BAŞLIK
İZİN BELGESİ ŞARTI: Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak. İzin belgesinin ilk ücreti 5 milyon TL. Bu belge 2 yıl geçerli olacak.
TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU: Platformlar, Türkiye'de tebligatları almak ve başvuruları yanıtlamak üzere en az bir yetkili temsilci belirleyecek.
YÜZDE 17 SINIRI: Yabancı dijital konaklama platformlarının hizmete konu satış bedeli üzerinden alacağı tutar, KDV hariç tutar üzerinden hesaplanmak kaydıyla yüzde 17'yi geçemeyecek. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek.
YABANCI DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kanun teklifiyle yabancı dijital konaklama platformlarının yükümlülükleri de belirleniyor. Buna göre yabancı dijital konaklama platformları, izin belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunamayacak ve başka ürünlerin satışını ve pazarlamasını gerçekleştiremeyecek. İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı elektronik ticaret ortamı üzerinden yürütmek zorunda olacak.
15 GÜN EK SÜRE VERİLEBİLECEK
Platformlar, izin belgesine esas bilgi ve belgelerde meydana gelen değişiklikleri 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirecek. Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgelerin de 15 gün içinde gönderilmesi gerekecek. Talep edilmesi ve talebin uygun görülmesi halinde Bakanlık tarafından 15 gün ek süre verilebilecek.