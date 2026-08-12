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Booking ve Airbnb için yeni dönem! Türkiye’de faaliyet için işte 3 kritik şart

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 10 maddelik kanun teklifiyle yabancı dijital konaklama platformlarına yeni kurallar getiriliyor. Hazırlanan kanun teklifine göre platformlar izin belgesi almak ve Türkiye'de yetkili temsilci bulundurmak zorunda olacak. İzin belgesinin ilk ücreti 5 milyon TL olarak belirlenirken, belge 2 yıl geçerli olacak. Ayrıca yabancı dijital konaklama platformlarının hizmete konu satış bedeli üzerinden alacağı tutar, KDV hariç tutar üzerinden hesaplanmak kaydıyla yüzde 17'yi geçemeyecek.

Booking ve Airbnb için yeni dönem! Türkiye’de faaliyet için işte 3 kritik şart 1

Booking.com ve Airbnb başta olmak üzere yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine yeni düzenleme geliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 10 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Booking ve Airbnb için yeni dönem! Türkiye’de faaliyet için işte 3 kritik şart 2

Sabah'ta yer alan habere göre, yeni düzenleme Booking.com, Airbnb ve benzeri yabancı merkezli dijital konaklama ve rezervasyon platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini yasal çerçeveye oturtmayı, tüketicileri korumayı amaçlıyor.

Booking ve Airbnb için yeni dönem! Türkiye’de faaliyet için işte 3 kritik şart 3

İŞTE O 3 KRİTİK BAŞLIK
İZİN BELGESİ ŞARTI: Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak. İzin belgesinin ilk ücreti 5 milyon TL. Bu belge 2 yıl geçerli olacak.

TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU: Platformlar, Türkiye'de tebligatları almak ve başvuruları yanıtlamak üzere en az bir yetkili temsilci belirleyecek.

YÜZDE 17 SINIRI: Yabancı dijital konaklama platformlarının hizmete konu satış bedeli üzerinden alacağı tutar, KDV hariç tutar üzerinden hesaplanmak kaydıyla yüzde 17'yi geçemeyecek. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek.

Booking ve Airbnb için yeni dönem! Türkiye’de faaliyet için işte 3 kritik şart 4

YABANCI DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kanun teklifiyle yabancı dijital konaklama platformlarının yükümlülükleri de belirleniyor. Buna göre yabancı dijital konaklama platformları, izin belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunamayacak ve başka ürünlerin satışını ve pazarlamasını gerçekleştiremeyecek. İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı elektronik ticaret ortamı üzerinden yürütmek zorunda olacak.

Booking ve Airbnb için yeni dönem! Türkiye’de faaliyet için işte 3 kritik şart 5

15 GÜN EK SÜRE VERİLEBİLECEK
Platformlar, izin belgesine esas bilgi ve belgelerde meydana gelen değişiklikleri 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirecek. Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgelerin de 15 gün içinde gönderilmesi gerekecek. Talep edilmesi ve talebin uygun görülmesi halinde Bakanlık tarafından 15 gün ek süre verilebilecek.

Booking ve Airbnb için yeni dönem! Türkiye’de faaliyet için işte 3 kritik şart 6

Konaklama işletmeleri ve turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticaretinde ve tanıtımında belge numaralarını, Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde doğrulayarak faaliyetlerinde bu belge numaralarına yer vermek zorunda olacak. Herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ile hizmet bedelinin tutar ya da oranının aracılık sözleşmesinde belirtilmediği hallerde, faaliyete konu hizmeti verenden bedel alamayacak.

Booking ve Airbnb için yeni dönem! Türkiye’de faaliyet için işte 3 kritik şart 7

Aracılık sözleşmesinde herhangi bir nesnel ölçüte yer verilmediği halde veya kamu kurumlarına ya da adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle faaliyete konu hizmeti vereni sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşüremeyecek, hizmeti kısıtlayamayacak, askıya alamayacak veya sonlandıramayacak.

KAMPANYALI HİZMET SATIŞI
Faaliyete konu hizmeti verenlerin ticari ilişkilerini, alternatif kanallardan aynı veya farklı fiyattan mal ya da hizmet sunmasını veya reklam yapmasını kısıtlayamayacak. Kendisinden veya herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine, satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere, faaliyete konu hizmeti verenleri kampanyalı hizmet satışına zorlayamayacak. Bunlara imkân sağlayan herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer veremeyecek.

Booking ve Airbnb için yeni dönem! Türkiye’de faaliyet için işte 3 kritik şart 8

YÜZDE 17'Yİ GEÇEMEYECEK
Yabancı dijital konaklama platformları tarafından hizmete konu satış bedeli üzerinden alınacak tutar, her ne ad altında olursa olsun yüzde 17'yi geçemeyecek. Yabancı dijital konaklama platformlarının hizmete konu satış bedeli üzerinden aldıkları tutar, katma değer vergisi hariç tutar üzerinden hesaplanacak.

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