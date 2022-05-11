BİLSEM sonuçları ne oldu? 2022 BİLSEM sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM'lere öğrenci alımı için 2022 yılı sınavları başladı. İlk olarak yetenek alanlarına göre değerlendirme aşaması gerçekleştirildi. Bu sınavın sonuçlarına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler belli olacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne oldu? 2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...