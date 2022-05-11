11 Mayıs 2022, Çarşamba
BİLSEM sonuçları ne oldu? 2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı...
BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirmeye katılan öğrenciler ve velileri, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Bu sınavın açıklanmasının ardından hak kazanan adaylar bireysel değerlendirmeye alınacak. "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yoğun şekilde araştırılırken, Milli Eğitim Bakanlığı 2022 BİLSEM takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu.
Giriş Tarihi: 11.05.2022 18:10 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 18:10
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