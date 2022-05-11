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Haberler Galeri 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis alımı sınav sonuçları son durum nedir?

28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis alımı sınav sonuçları son durum nedir?

28. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yüz bine yakın adayın katılım sağladığı mülakatlar 2 Mayıs'ta sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Polis olabilme hayali ile mülakatlara katılan adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis alımı sınav sonuçları son durum nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2022 15:43
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28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis alımı sınav sonuçları son durum nedir?

28. Dönem POMEM mülakat sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Polis öğrenci alımı için gerçekleştirilen POMEM'lere katılabilmek için başvuru yapan adaylar, mülakatların ardından sonuçları beklemeye başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis alımı sınav sonuçları son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis alımı sınav sonuçları son durum nedir?

28. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakatları 2 Mart - 2 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Polis Akademisi tarafından 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis alımı sınav sonuçları son durum nedir?

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

* T.C. vatandaşı olmak,

* Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis alımı sınav sonuçları son durum nedir?

* KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

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28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis alımı sınav sonuçları son durum nedir?

* Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)