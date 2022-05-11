11 Mayıs 2022, Çarşamba
28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis alımı sınav sonuçları son durum nedir?
28. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yüz bine yakın adayın katılım sağladığı mülakatlar 2 Mayıs'ta sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Polis olabilme hayali ile mülakatlara katılan adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis alımı sınav sonuçları son durum nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.05.2022 15:43
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