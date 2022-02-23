Bilim Kurulu son dakika: Maske zorunluluğu kalktı mı? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Maske zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Maske takma zorunluluğunun kalkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, Bilim Kurulu'ndan gelecek açıklamalara kilitlendi. Kovid-19 ile mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye genelinde zorunlu hale getirilmişti. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.02.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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