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Bilim Kurulu son dakika: Maske zorunluluğu kalktı mı? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Maske zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Maske takma zorunluluğunun kalkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, Bilim Kurulu'ndan gelecek açıklamalara kilitlendi. Kovid-19 ile mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye genelinde zorunlu hale getirilmişti. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 11:31
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Bilim Kurulu son dakika: Maske zorunluluğu kalktı mı? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Maske zorunluluğu kalktı mı? Türkiye genelinde uygulanan maske takma zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, maske zorunluluğu hakkında gelen sorulara da yanıt verdi. Şimdi ise gözler maske zorunluluğunun kalkacağı tarihe çevrildi. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim Kurulu son dakika: Maske zorunluluğu kalktı mı? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından maske zorunluluğu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek hafta (Bu hafta) çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

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Bilim Kurulu son dakika: Maske zorunluluğu kalktı mı? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

AÇIK ALANLARDA MASKE KALKACAK MI?

Cadde, sokak, park, kafe ve restoranların bahçeleri başta olmak üzere tüm açık alanlarda maske yasağının kaldırılması gündemde. Aslında bu yasak fiilen kalkmış durumda. Bu konuda bir denetim uygulanmıyor ve vatandaşlar açık havada maskesiz dolaşabiliyor. Yapılacak düzenleme ile açık havadaki yasak resmen de kaldırılmış olacak.

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Bilim Kurulu son dakika: Maske zorunluluğu kalktı mı? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

KAPALI ALANLARDA MASKE KALKACAK MI?

Bunun dışında toplu taşım araçları, uçak, tren, otobüs, AVM'ler, tiyatro sinema gibi kapalı mekanlarda maske zorunluluğu devam edecek.

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Bilim Kurulu son dakika: Maske zorunluluğu kalktı mı? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı. Toplantının bugün ya da yarın yapılması bekleniyor.