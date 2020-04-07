Bilim insanlarından umutlandıran açıklama: Coronavirüsün zayıf noktası bulundu

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) bugün dünya genelinde yaklaşık 1.5 milyon kişiyi etkilemiş durumda. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70 binin üzerinde. Salgına karşı çözüm bulabilmek adına dünyanın dört bir yanından bilim insanları da tedavi ve aşı geliştirmek için çalışıyor. Bu kapsamda kar amacı gütmeyen biyomedikal araştırma kurumu Scripps Research coronavirüsün belirli bir bölgesinin aşılarla hedeflenebilir hale geldiğini tespit etti.