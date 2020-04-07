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Bilim insanlarından umutlandıran açıklama: Coronavirüsün zayıf noktası bulundu

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) bugün dünya genelinde yaklaşık 1.5 milyon kişiyi etkilemiş durumda. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70 binin üzerinde. Salgına karşı çözüm bulabilmek adına dünyanın dört bir yanından bilim insanları da tedavi ve aşı geliştirmek için çalışıyor. Bu kapsamda kar amacı gütmeyen biyomedikal araştırma kurumu Scripps Research coronavirüsün belirli bir bölgesinin aşılarla hedeflenebilir hale geldiğini tespit etti.

Giriş Tarihi: 07.04.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 12:25
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Bilim insanlarından umutlandıran açıklama: Coronavirüsün zayıf noktası bulundu

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) bugün dünya genelinde yaklaşık 1.5 milyon kişiyi etkilemiş durumda.

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Bilim insanlarından umutlandıran açıklama: Coronavirüsün zayıf noktası bulundu

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70 binin üzerinde.

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Bilim insanlarından umutlandıran açıklama: Coronavirüsün zayıf noktası bulundu

Salgına karşı çözüm bulabilmek adına dünyanın dört bir yanından bilim insanları da tedavi ve aşı geliştirmek için çalışıyor.

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Bilim insanlarından umutlandıran açıklama: Coronavirüsün zayıf noktası bulundu

Bu anda çalışmalar yürüten kurumlardan birisi de kar amacı gütmeyen biyomedikal araştırma kurumu Scripps Research.

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Bilim insanlarından umutlandıran açıklama: Coronavirüsün zayıf noktası bulundu

New York Post'ta yer alan habere göre, Scripps Research'te görev alan bilim insanları corona virüsün zayıf noktasını tespit etmiş olabilir. Zira kurumdan yapılan açıklama oldukça umut verici.