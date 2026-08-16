Vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmayan D'Angerio'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İstanbul'daki İtalyan liselerinde öğretmenlik yaptığı öğrenilen Ruggero D'Angerio'nun ölümüyle ilgili savcılık tarafından "şüpheli ölüm" soruşturması başlatıldı.