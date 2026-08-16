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Beyoğlu’nda İtalyan profesörün şüpheli sonu! Ruggero D’Angerio neden öldü? Savcılık soruşturma başlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Beyoğlu'nda emlakçı Ethem İ. (45), yedek anahtarla girdiği evde Profesör Ruggero D'Angerio'yu (55) yatakta yarı çıplak ve hareketsiz hâlde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, D'Angerio'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Beyoğlu’nda İtalyan profesörün şüpheli sonu! Ruggero D’Angerio neden öldü? Savcılık soruşturma başlattı 1

Vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmayan D'Angerio'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İstanbul'daki İtalyan liselerinde öğretmenlik yaptığı öğrenilen Ruggero D'Angerio'nun ölümüyle ilgili savcılık tarafından "şüpheli ölüm" soruşturması başlatıldı.

Beyoğlu’nda İtalyan profesörün şüpheli sonu! Ruggero D’Angerio neden öldü? Savcılık soruşturma başlattı 2

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan liselerinde öğretmen olarak çalışan Profesör Ruggero D'Angerio'dan gün içerisinde haber alamayan emlakçı Ethem İ., D'Angerio'nun yaşadığı eve gitti.

Beyoğlu’nda İtalyan profesörün şüpheli sonu! Ruggero D’Angerio neden öldü? Savcılık soruşturma başlattı 3

Kapıyı yedek anahtarla açarak daireye giren Ethem İ., odaları kontrol etmeye başladı. Ethem İ., odalardan birinde D'Angerio'yu yatağın üzerinde yarı çıplak, yan yatar vaziyette hareketsiz hâlde buldu. D'Angerio'nun tepki vermemesi üzerine Ethem İ., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Beyoğlu’nda İtalyan profesörün şüpheli sonu! Ruggero D’Angerio neden öldü? Savcılık soruşturma başlattı 4

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ruggero D'Angerio'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve D'Angerio'nun bulunduğu odada inceleme yaptı.

Beyoğlu’nda İtalyan profesörün şüpheli sonu! Ruggero D’Angerio neden öldü? Savcılık soruşturma başlattı 5

Yapılan ilk incelemelerde D'Angerio'nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. D'Angerio'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Beyoğlu’nda İtalyan profesörün şüpheli sonu! Ruggero D’Angerio neden öldü? Savcılık soruşturma başlattı 6

Ruggero D'Angerio'nun İstanbul'da uzun yıllar eğitim alanında görev yaptığı, Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesinde öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Beyoğlu’nda İtalyan profesörün şüpheli sonu! Ruggero D’Angerio neden öldü? Savcılık soruşturma başlattı 7

Profesör unvanı bulunan Ruggero D'Angerio'nun ölümünün ardından İtalya'da taziye mesajı yayımlandı. Savcılık tarafından şüpheli bulunan olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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