Avcılar'da kontrollü yıkım facianın eşiğinden döndü! Bina saniyeler içinde çöktü

Olay, Avcılar Üniversite Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın yıkımına dün sabah saatlerinde başlandı. Yıkım çalışmaları devam ettiği sırada bina, henüz belirlenemeyen nedenle bitişiğindeki mobilya mağazasının bulunduğu yöne doğru aniden çöktü.

Çökme sırasında büyük bir gürültü meydana gelirken, binadan kopan beton parçaları çevreye savruldu.