Avcılar'da kontrollü yıkım facianın eşiğinden döndü! Bina saniyeler içinde çöktü
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü şekilde yıkımına başlanan 4 katlı bina, çalışma sırasında büyük bir gürültüyle çöktü. Bitişikteki mobilya mağazasının duvarı yıkılırken, olay sırasında binanın yanından geçen 2 kadın ve 1 çocuk adeta faciadan kıl payı kurtuldu. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Avcılar Üniversite Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın yıkımına dün sabah saatlerinde başlandı. Yıkım çalışmaları devam ettiği sırada bina, henüz belirlenemeyen nedenle bitişiğindeki mobilya mağazasının bulunduğu yöne doğru aniden çöktü.
Çökme sırasında büyük bir gürültü meydana gelirken, binadan kopan beton parçaları çevreye savruldu.
Binanın çökmesiyle bitişikte bulunan mobilya mağazasının duvarı da yıkıldı. Mağazada bulunan bazı ürünlerde hasar meydana geldi.
Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparak tutanak hazırladı.
Facianın boyutunu gözler önüne seren görüntüler ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, binanın çöktüğü noktadan çok kısa süre önce 2 kadın ve yanlarındaki çocuğun geçtiği görüldü. Binanın aniden çökmesiyle birlikte beton parçaları çevreye savrulurken, 2 kadın ve çocuk şans eseri yara almadan olay yerinden uzaklaştı.