Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda hafta sonları vakaların yüksek olduğu illede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı. Bu açıklamaların ardından kısıtlamanın ne zaman başlayacağı ve hangi illerde olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...