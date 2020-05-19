19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?

Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?

Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramı'nda da devam edecek. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 19.05.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 12:11
  • 1
  • 17
Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?

Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda hafta sonları vakaların yüksek olduğu illede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı. Bu açıklamaların ardından kısıtlamanın ne zaman başlayacağı ve hangi illerde olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

  • 2
  • 17
Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi.

  • 3
  • 17
Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma yasağı arife günü başlayacak ve bayramın son gününe kadar sürecek. 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması, 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 gün uygulanacak.

  • 4
  • 17
Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?

BAYRAM GENELGESİ YAYIMLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili henüz genelge yayımlanmadı. Açıklama gelir gelmez haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 5
  • 17
Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAYRAM AÇIKLAMASI

"Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları içeren rehberler yayımlandı. İş yerlerinin girişlerine çalışma saati, kullanım alanı ve aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısını gösteren kapasite bilgisi afişleri asılacaktır. Arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.