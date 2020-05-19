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Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?
Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramı'nda da devam edecek. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 19.05.2020 12:02Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 12:11