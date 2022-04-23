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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 23 Nisan şenliğinde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı. "1979 yılından beri dünyanın 120 farklı ülkesinden 30 binin üzerinde çocuğu ağırladığımız bu şenliğimize hepiniz hoşgeldiniz." diyen Başkan Erdoğan, "Dünyayı çocuklar güzelleştirir. Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha şefkatli olduğunu göreceğiz." dedi. Erdoğan, "Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil, akranlarının neşesiyle çınlamalı. Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurla uyumalıdır." ifadelerini kullandı..

Giriş Tarihi: 23.04.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 16:42
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 23 Nisan şenliğinde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'nde yaptığı konuşmada, "Evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Buradaki evlatlarımızın nezdinde tüm milletimizin tüm çocukların 23 Nisan Mili Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 23 Nisan şenliğinde önemli açıklamalar

Şenliğin uluslararası seviyede düzenlenmeye başlandığı 1979 yılından beri, 120 ülkeden 30 binin üzerinde çocuğun ağırlandığını anlatan Erdoğan, salgın sebebiyle zorunlu ara verdikleri misafir çocukları ağırlama programlarına önümüzdeki yıldan itibaren tekrar başlayacaklarını bildirdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 23 Nisan şenliğinde önemli açıklamalar

Yakın coğrafyadaki gelişmelere dikkati çekerek, bu bölgelerdeki çocuklar için derin bir üzüntü yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 23 Nisan şenliğinde önemli açıklamalar

"Güneyimizde on binlerce çocuğun hayatını yitirdiği, yüz binlerce çocuğun yetim öksüz kaldığı, on binlerce çocuğun Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kaybolduğu bir trajedi hala sürüyor. Kuzeyimizde ikinci ayını bitiren savaşın da acı neticeler doğurarak devam etmesini endişe ile takip ediyoruz. Böyle dönemlerde çocukların yüreklerindeki saf sevgiye, onların hayatımızı güzelleştiren gülüşüne, neşesine, dokunuşuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bizim savaşları bitirmek, krizleri sona erdirmek, güvenlik ve huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil, işte burada olduğu gibi, akranlarının neşeli sesleri ile çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginliklerle değil sevgi ile coşku ile umutla çarpmalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil, huzurun kucağında uyumalıdır. Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi, bundan dolayı Milli Mücadelemizin en kritik dönüm noktası olan 23 Nisan'ın çocuklarımıza armağan edilmesinin ardında işte bu inanç, bu hayal vardı. Aynı şekilde ülkemize sığınan herkesi ama özellikle de çocukları adeta üzerlerine titreyerek, koruyup kollamamızın sebebi de bu yaklaşımdır. Merhum bir sanatçımız 'Yakarsa dünyayı garipler yakar' diyor ya, aslında bu sözün tersinden doğrusunu 'güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir' diye ifade etmek lazım."

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 23 Nisan şenliğinde önemli açıklamalar

Erdoğan, Şair Nazım Hikmet'in "Dünyayı Verelim Çocuklara" şiirinden, "Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar, oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler." dizelerini okuyarak, "Evet dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha vicdanlı, daha şefkatli, daha sevecen olduğunu göreceğiz." diye konuştu.