Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 23 Nisan şenliğinde önemli açıklamalar

"Güneyimizde on binlerce çocuğun hayatını yitirdiği, yüz binlerce çocuğun yetim öksüz kaldığı, on binlerce çocuğun Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kaybolduğu bir trajedi hala sürüyor. Kuzeyimizde ikinci ayını bitiren savaşın da acı neticeler doğurarak devam etmesini endişe ile takip ediyoruz. Böyle dönemlerde çocukların yüreklerindeki saf sevgiye, onların hayatımızı güzelleştiren gülüşüne, neşesine, dokunuşuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bizim savaşları bitirmek, krizleri sona erdirmek, güvenlik ve huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil, işte burada olduğu gibi, akranlarının neşeli sesleri ile çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginliklerle değil sevgi ile coşku ile umutla çarpmalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil, huzurun kucağında uyumalıdır. Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi, bundan dolayı Milli Mücadelemizin en kritik dönüm noktası olan 23 Nisan'ın çocuklarımıza armağan edilmesinin ardında işte bu inanç, bu hayal vardı. Aynı şekilde ülkemize sığınan herkesi ama özellikle de çocukları adeta üzerlerine titreyerek, koruyup kollamamızın sebebi de bu yaklaşımdır. Merhum bir sanatçımız 'Yakarsa dünyayı garipler yakar' diyor ya, aslında bu sözün tersinden doğrusunu 'güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir' diye ifade etmek lazım."