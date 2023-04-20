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Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi bugün açıklayacak! Bağımsızlık ateşi Filyos’ta yanacak: Ücretsiz doğal gaz geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi bugün açıklayacak! Bağımsızlık ateşi Filyos’ta yanacak: Ücretsiz doğal gaz geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın törende bir de müjde vereceğini açıklamıştı. İşte o müjde ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20.04.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 07:27
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi bugün açıklayacak! Bağımsızlık ateşi Filyos’ta yanacak: Ücretsiz doğal gaz geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları yakından ilgilendiren bir müjde verecek. Konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgaz ücretsiz olacak. Bu da vatandaşın bütçesine 30,8 milyar liralık destek anlamına geliyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi bugün açıklayacak! Bağımsızlık ateşi Filyos’ta yanacak: Ücretsiz doğal gaz geliyor

25 METRÜKEPE KADAR BEDAVA

Karadeniz doğalgazının kullanılmaya başlanması ile birlikte vatandaşlara yönelik bir indirim ile ilgili uzun süredir çalışma yapılıyordu. Bu kapsamda belli formüller üzerinde duruldu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi bugün açıklayacak! Bağımsızlık ateşi Filyos’ta yanacak: Ücretsiz doğal gaz geliyor

Sonunda karar verildi. Karadeniz gazının evlere girmesinden sonra her konutun aylık 25 metreküplük doğalgaz giderinin devlet tarafından karşılanması öngörüldü.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi bugün açıklayacak! Bağımsızlık ateşi Filyos’ta yanacak: Ücretsiz doğal gaz geliyor

MUTFAKTA KULLANILAN GAZ KADAR

Devletin katkı sağlayacağı 25 metreküp belirlenirken evlerdeki doğalgaz tüketimine bakıldı. Mutfakta kullanılan tüketim miktarının ücretsiz verilmesi gündeme geldi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi bugün açıklayacak! Bağımsızlık ateşi Filyos’ta yanacak: Ücretsiz doğal gaz geliyor

Bu da yaklaşık 25 metreküpe denk geliyor. Bazı evlerde bu rakamın sıcak su harcamalarına da yeteceği belirtiliyor.