Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi bugün açıklayacak! Bağımsızlık ateşi Filyos’ta yanacak: Ücretsiz doğal gaz geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın törende bir de müjde vereceğini açıklamıştı. İşte o müjde ile ilgili ayrıntılar...