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Haberler Galeri Bitlis'e dev yatırım! İşte Bitlis'in eski ve yeni hali | Başkan Erdoğan açılış töreninde konuştu

Bitlis'e dev yatırım! İşte Bitlis'in eski ve yeni hali | Başkan Erdoğan açılış töreninde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, eski Türkiye'nin geride kaldığını belirtirken, "Huzur ve güven ortamını sağlamamız vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırıyor" dedi. Başkan Erdoğan; "Ayrıca durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı. İşte Bitlis'in eski ve yeni halinden manzaralar...

Giriş Tarihi: 25.08.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bitlis’te kamu ve özel sektör yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı

Bitlis'teki toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip erdoğan, "Şehrimize sadece çevre ve şehircilikte 22 yıldaki yatımımız 26 milyar liraya ulaştı" şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bitlis’te kamu ve özel sektör yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı

Başkan Erdoğan, "Bölgemiz genelinde huzur ortamı güçlendikçe hamdolsun yatırımlar çok daha hızlı şekilde ilerliyor" ifadelerinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bitlis’te kamu ve özel sektör yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı

Açılış töreninde Bitlis'e yaptığı yatırımlardan bahseden Erdoğan "Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından ötekileştirildiği günler geride kaldı. Terör sopasıyla insanımızın dizayn edildiği günler geride kaldı" dedi.

İŞTE BİTLİS'E YAPILAN YATIRIMLAR SONRASI BİTLİS'İN ESKİ VE YENİ HALLERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bitlis’te kamu ve özel sektör yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı

BİTLİS'İN ESKİ VE YENİ HALİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bitlis’te kamu ve özel sektör yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı

BİTLİS'İN ESKİ VE YENİ HALİ