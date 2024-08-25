25 Ağustos 2024, Pazar
Bitlis'e dev yatırım! İşte Bitlis'in eski ve yeni hali | Başkan Erdoğan açılış töreninde konuştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, eski Türkiye'nin geride kaldığını belirtirken, "Huzur ve güven ortamını sağlamamız vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırıyor" dedi. Başkan Erdoğan; "Ayrıca durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı. İşte Bitlis'in eski ve yeni halinden manzaralar...
Giriş Tarihi: 25.08.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:53