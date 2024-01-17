HaberlerGaleriBakan Uraloğlu güzel haberi verdi: Halkalı-Kapıkule arası 4.5 saatten 1.5 saate inecek
Bakan Uraloğlu güzel haberi verdi: Halkalı-Kapıkule arası 4.5 saatten 1.5 saate inecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy- Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimindeki yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini ve projede yüzde 73 fiziki ilerleme sağlandığını belirtirken, "Projemizin İlk etabı olan Çerkezköy Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Projenin diğer bir fazları olan; Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik kesim ve Halkalı-Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik kesimi de 2028 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle projemizin tamamını 2028 yılında faaliyete geçirmiş olacağız" dedi. Bakan Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi, Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturmaktadır. Bu proje İpek Demiryolu güzergâhının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil etmektedir" dedi.
Giriş Tarihi: 17.01.2024 12:53Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 12:54