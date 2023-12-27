Başkan Erdoğan 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri’ni sahiplerine takdim etti

"77 BİLİM İNSANI TÜBA VE TÜBİTAK ÖDÜLLERİ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ"

Taltif ve takdir edilen her başarı yeni çalışmaların, ilham veren yepyeni başarı hikâyelerinin önünü açar. Biz de takdim ettiğimiz TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri'yle işte bunu yapmanın gayretindeyiz. Bu sene 77 bilim insanımız TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri'ne layık görüldü. Yüzüncü Yıl TÜBİTAK Ödülleri kapsamında ise 21 farklı üniversite ve araştırma kurumumuzdan bilim insanımıza 7 bilim ödülü, 1 özel ödül, 1 hizmet ödülü ve 18 teşvik ödülü verdik. Ödüllerimizin Türkiye'de bilimsel faaliyet yürüten herkes için birer teşvik unsuru olacağına inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bilim alanında emek veren, fikir ve yürek teri döken tüm akademisyenlerimize, hocalarımıza, araştırmacılarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.