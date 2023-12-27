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Haberler Galeri Başkan Erdoğan 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri’ni sahiplerine takdim etti

Başkan Erdoğan 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri’ni sahiplerine takdim etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 100. Yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmanın ardından ödüle hak kazananlara ödüllerini takdim etti. Açıklamalarında Başkan Erdoğan, "Bu sene 77 bilim insanımız TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri'ne layık görüldü. Yüzüncü Yıl TÜBİTAK Ödülleri kapsamında ise 21 farklı üniversite ve araştırma kurumumuzdan bilim insanımıza 7 bilim ödülü, 1 özel ödül, 1 hizmet ödülü ve 18 teşvik ödülü verdik." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.12.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023 17:35
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Başkan Erdoğan 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri’ni sahiplerine takdim etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene katıldı.

"BİLİM İNSANLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında, "İnanmak, başarmanın yarısı olarak tarif edilir. İnancın olmadığı yerde başarıdan söz edilemez. Ödül takdim edeceğimiz bilim insanlarının başarılarını azmin zaferi olarak gördüğümü özellikle belirtmek isterim. Biz de devlet olarak sizleri desteklemeye gayret ettik. İnşallah bundan sonra da sizlere katkı sunmayı, imkanlarımızı sizler için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Sizler Türkiye için Türkiye Yüzyılı için çalıştıkça hiç endişeniz olmasın, biz de sizin gibi bilim insanlarına sahip çıkacağız." mesajını verdi.

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Başkan Erdoğan 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri’ni sahiplerine takdim etti

"77 BİLİM İNSANI TÜBA VE TÜBİTAK ÖDÜLLERİ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ"

Taltif ve takdir edilen her başarı yeni çalışmaların, ilham veren yepyeni başarı hikâyelerinin önünü açar. Biz de takdim ettiğimiz TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri'yle işte bunu yapmanın gayretindeyiz. Bu sene 77 bilim insanımız TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri'ne layık görüldü. Yüzüncü Yıl TÜBİTAK Ödülleri kapsamında ise 21 farklı üniversite ve araştırma kurumumuzdan bilim insanımıza 7 bilim ödülü, 1 özel ödül, 1 hizmet ödülü ve 18 teşvik ödülü verdik. Ödüllerimizin Türkiye'de bilimsel faaliyet yürüten herkes için birer teşvik unsuru olacağına inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bilim alanında emek veren, fikir ve yürek teri döken tüm akademisyenlerimize, hocalarımıza, araştırmacılarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

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Başkan Erdoğan 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri’ni sahiplerine takdim etti

Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri'ni takdim ettiğimiz, ilmî çalışmaları ve çığır açıcı eserleriyle bilim dünyasına önemli katkılar sunan, ülkemizin müreffeh yarınları adına gece gündüz demeden çalışan tüm bilim insanlarımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir.

İyi olanı, başarılı olanı, ülkemizin önünde yeni yollar açanı ödüllendirmek, insanlığın ortak ilim hazinesine katkı yapanı takdir etmek görevimizdir. Başarılar desteklendikçe büyür, sahip çıkıldıkça gelişir, toplum tarafından kadir kıymeti bilindikçe serpilir.

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Başkan Erdoğan 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri’ni sahiplerine takdim etti

Başkan Erdoğan'a konuşmasının ardından TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanıp geliştirilen ve üretilen ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü uydu olan İMECE'nin 1/12 ölçekli maketi ile TÜBİTAK Kutup Bilimleri Ansiklopedisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından takdim edildi.

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Başkan Erdoğan 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri’ni sahiplerine takdim etti

Başkan Erdoğan, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri sahibi akademisyenlere ödüllerini tek tek verdi.