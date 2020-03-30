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Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yapacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde saat 15.54'de toplandı. Kabine toplantısı ilk kez, video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan, toplantı sonrası "Ulusa Sesleniş" konuşması yapacak. Peki, Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Giriş Tarihi: 30.03.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 17:19
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Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.54'te başladı. Başkan Erdoğan, Kabine sonrası "Ulusa Sesleniş" konuşması yapacak. Peki, Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

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Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENİŞ AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Başkan Erdoğan, Kabine sonrası "Ulusa Sesleniş" konuşması yapacak. Başkan Erdoğan'ın saat kaçta açıklama yapacağı henüz belli olmadı. Başkan Erdoğan'ın toplantının hemen ardından ulusa seslenmesi bekleniyor.

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Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabinede ağırlık olarak koronavirüse karşı mücadelede gelinen son durum, yapılan çalışmalar, alınan tedbirler değerlendirilecek.

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Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Türkiye'de ilk vakaların görülmesinin ardından bakanlarla telekonferans yöntemiyle dar kapsamlı görüşmeler yapan Erdoğan, salgın tehlikesi geçene kadar kabine toplantılarını artık her pazartesi "temassız" düzenleyecek.

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Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Ekonomik önlemlerin ele alınacağı toplantıya Mehmet Cahit Turhan'ın yerine atanan yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilk kez katılacak. Erdoğan'a kabine toplantısında İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik edecek. Toplantıda kamu düzeninin korunması, sağlık sisteminin etkin şekilde işletilmesi, gıda, sağlık, temizlik tedarik zincirinin ayakta tutulması, sosyal mesafenin ve izolasyonun sağlanması konusunda önümüzdeki günlerde alınabilecek yeni tedbirler ele alınacak.