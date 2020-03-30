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Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yapacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde saat 15.54'de toplandı. Kabine toplantısı ilk kez, video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan, toplantı sonrası "Ulusa Sesleniş" konuşması yapacak. Peki, Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Giriş Tarihi: 30.03.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 17:19
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