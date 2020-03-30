Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Ekonomik önlemlerin ele alınacağı toplantıya Mehmet Cahit Turhan'ın yerine atanan yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilk kez katılacak. Erdoğan'a kabine toplantısında İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik edecek. Toplantıda kamu düzeninin korunması, sağlık sisteminin etkin şekilde işletilmesi, gıda, sağlık, temizlik tedarik zincirinin ayakta tutulması, sosyal mesafenin ve izolasyonun sağlanması konusunda önümüzdeki günlerde alınabilecek yeni tedbirler ele alınacak.