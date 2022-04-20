Başkan Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi! Sigara diyaloğu gülümsetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası TBMM bahçesinde kurulan stantları gezen çocuklarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen etkinliklere iştirak eden küçük sporcularla sohbet etti. Bir çocuğun, "Ben hiç sigara kokusunu sevmiyorum" demesi üzerine Erdoğan, "Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım" diye cevap verdi.