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Başkan Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi! Sigara diyaloğu gülümsetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası TBMM bahçesinde kurulan stantları gezen çocuklarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen etkinliklere iştirak eden küçük sporcularla sohbet etti. Bir çocuğun, "Ben hiç sigara kokusunu sevmiyorum" demesi üzerine Erdoğan, "Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım" diye cevap verdi.

Giriş Tarihi: 20.04.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 16:22
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Başkan Erdoğan TBMM’de çocuklarla bir araya geldi! Sigara diyaloğu gülümsetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de çocuklarla bir araya geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen etkinliklere iştirak eden küçük sporcularla sohbet etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan TBMM’de çocuklarla bir araya geldi! Sigara diyaloğu gülümsetti

Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası TBMM bahçesinde kurulan stantları gezen çocuklarla bir araya geldi.

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Başkan Erdoğan TBMM’de çocuklarla bir araya geldi! Sigara diyaloğu gülümsetti

Başkan Erdoğan, çocuklarla bir arayla gelirken, çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve fotoğraf çektirdi.

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Başkan Erdoğan TBMM’de çocuklarla bir araya geldi! Sigara diyaloğu gülümsetti

SİGARA DİYALOĞU
Bir çocuğun, "Ben hiç sigara kokusunu sevmiyorum" demesi üzerine Erdoğan, "Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım" diye cevap verdi. Başka bir çocuk ise, "Ben de cumhurbaşkanı olursam dünyadaki bütün sigaraları yasaklayacağım" dedi.

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Başkan Erdoğan TBMM’de çocuklarla bir araya geldi! Sigara diyaloğu gülümsetti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte çocuklarla ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.