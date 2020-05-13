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Başkan Erdoğan talimatı verdi! AVM'ler, düğün ve nikah salonları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında koronavirüs salgını sonrası yeni normalleşme kapsamında atılan adımların sahaya yansımasını yakından takip ederek bakanlardan bilgi aldı. Toplantıda AVM'lerin açıldığı ilk gün ortaya çıkan görüntüler, düğün salonlarının açılmasına ilişkin takvim de gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 13.05.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 09:24
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Başkan Erdoğan talimatı verdi! AVM'ler, düğün ve nikah salonları...

Videokonferans yöntemiyle önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısında normalleşme takvimi ele alındı.

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Başkan Erdoğan talimatı verdi! AVM'ler, düğün ve nikah salonları...

Milliyet'in haberine göre; haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında hayata geçirilecek normalleşme takvimine dair hazırlanan taslağın birçok bakanlıkla paylaşıldığı, ancak bunun kamuoyuna kısmen sızması üzerine farklı ve yanlış bilgilerin yayıldığı değerlendirmesi yapan Erdoğan, "Aylık açıklandığı ya da kamuoyuna yansıdığı zaman kamuoyunda farklı beklenti oluşuyor.

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Başkan Erdoğan talimatı verdi! AVM'ler, düğün ve nikah salonları...

Çalışmalarımızı haftalık bazda yapalım. Her şey iyi giderse kademe kademe planlarımızı açıklarız" dedi.

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Başkan Erdoğan talimatı verdi! AVM'ler, düğün ve nikah salonları...

ANLIK TAKİP
Başkan Erdoğan'a toplantıda normalleşmenin ilk günü olması nedeniyle AVM ve berberlerdeki durumla ilgili fotoğraf ve görüntülerle bilgi verildiği, Erdoğan'ın da bakanlara, "AVM'lerdeki durum ne?", "Sıkıntılı bir durum var mı?", "65 yaş kurala uydu mu?" gibi sorular yönelttiği belirtildi.

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Başkan Erdoğan talimatı verdi! AVM'ler, düğün ve nikah salonları...

Toplantıda, AVM'ler ve berberlerde sıkıntılı bir durum oluşmadığı, "kurallara uygun şekilde kontrollü hayata geçildiği" bilgisi paylaşıldı.