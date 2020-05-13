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Başkan Erdoğan talimatı verdi! AVM'ler, düğün ve nikah salonları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında koronavirüs salgını sonrası yeni normalleşme kapsamında atılan adımların sahaya yansımasını yakından takip ederek bakanlardan bilgi aldı. Toplantıda AVM'lerin açıldığı ilk gün ortaya çıkan görüntüler, düğün salonlarının açılmasına ilişkin takvim de gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 13.05.2020 09:15Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 09:24